Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma pozvao je sve žrtve u Srbiji za sve slučajeve, a posebno one, kako je rekao, koje želi da prikaže radnica Dragana Đilasa Marinika Tepić, bez imena i prezimena, da odu i da se direktno jave nadležnim organima, policiji i Tužilaštvu.

- Te žrtve koje pominje radnica Dragana Đilasa Marinika Tepić ne postoje, niti postoji bilo ko, ko je imao bilo kakve neprijatnosti od mene ili drugih funkcionera lokalne samouprave u Jagodini. Radnica Dragana Đilasa pominje i neke devojke koje rade u Javnom komunalnom preduzeću „Standard“, a koje, kako kaže radnica Dragana Đilasa, primaju platu, a ne dolaze na posao. I za to će biti tužena Marinika Tepić - rekao je marković i dodao:

- U tom javnom preduzeću sada ima 150 radnika manje nego što je bilo ranije, niko nije zapošljen, osim nekoliko radnika koji kose trave i zalivaju cveće. Ona pominje i moj kabinet koji poziva i organizuje sva putovanja. Đilas i njegova radnica Marinika Tepić žele da time devalviraju sva ta putovanja, rekavši da se na tim putovanjima svašta radi. Ja sam od 2004. do sada 47.000 ljudi iz Jagodine i cele Srbije vodio u neku državu. I sve to su pratili i kamere i novinari. Napad na mene je počeo kada sam u Skupštini Srbije pitao Đilasa da kaže da li ima ili nema pare koje se pominju, 619 miloina evra i gde su i da li je platio porez na dobit.

Marković kaže da je motiv za napad na njega od strane Đilasa i njegove radnice da bi ga zaustavili da ne pričam u parlamentu i da ih pitam sve što su radili i kako su radili do sada i da kažu građanima da na sledećim izborima ne glasaju za njega kao ličnost koju predstavljaju na način koji je dno dna i da tako profitiraju na izborima.

- Kada završi sve ovo reći ću ko me sve napada i zašto - rekao je Marković.

DANAS 410 ŽENA IZ JAGODINE TUŽI MARINIKU TEPIĆ

Marković kaže da je njihov cilj bio da sakriju navodnog svedoka, tako što su ga skrembovali, da ne bude dostupan nadležnim organima.

- Za 15 minuta smo otkrili identitet tog lažnog i Marinikinog „zaštićenog“ svedoka. Svedok mora da ima kredibilitet i dokaze. A ovaj lažni svedok pominje 2010. i 2011. godinu kao dešavanja u hotelu „Alfa“ u Končarevu, kada taj hotel nije postojao i pominje da je taj hotel moj, a nemam veze sa vlasništvom tog hotela“, rekao je Marković. „Dajte svi vi koji smatrate da ste na bilo koji način žrtve, idite u policiju i tužilaštvo i to prijavite. Ljudi, ja sam porodičan čovek, imamo petoro unučadi, tri unuke, da tako nešto neko uradi mojim unukama, ja bi to završio pre suda - rekao je Marković i dodao:

- Ta Đilasova radnica kaže da se ja krijem iza žena. Ona je uvredila sve žene u Jagodini i sve koje rade u lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima rečima da se zapošljavaju nakon što se dobro „druže“. Đilasova radnica je uvredila sve žene i njihove porodice i njih 410 će danas tužiti Mariniku Tepić zbog toga.

JA NISAM OKRIVLJENI. NEĆU DA SPAVAM DOK NEKO NE ODE U ZATVOR, JA ILI MARINIKA I ĐILAS

Marković je rekao da neće da spavam dok u zatvor ne ode Marinika Tepić Dragan Đilas ili ja.

- Ja nisam okrivljeni, sam sam otišao u Tužilaštvo i zatražio hitnu istragu. Pozivam ih sve da idemo na poligraf i Đilas i Marinika i skremblovani svedok i ja. Ko ne prođe poligraf neka ide u zatvor. Zašto to ne urade, čega se plaše ? - upitao je Dragan Marković Palma i poručio:

- Ja sam pravoslavac, napravio sam crkvu u Končarevu i „Tako mi moje ckrve“, ne postoji niko ko je bio žrtva ili na bilo koji način zlostavljan, primoran, kako pominje Marinika Tepić. U crkvu koju sam napravio se kunem. Ne volim da se kunem u decu i unuke,. Neka se Đilas zakune u bilo šta da je istina to što priča njegova radnica Marinika Tepić. Ja sam čovek koji prezire i kada u novinama pročita da neko zlostavlja žene, a kamoli decu. To za šta me optužuje Marinika Tepić je jače od genocida, to nema termin. Da vidim te svedoke, izađite bre ljudi. Želim da se istina dovede do kraja. Neka Đilasova radnica izabere Tužailaštvo, koje god hoće i gde hoće. Ja se odmah slažem. Nema stajanja sa ovim, U zatvor ili Palma ili Marnika i Đilas.