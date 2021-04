VUČIĆ: Veoma sam ponosan na rad ambasadora Srbije u SAD Marka Đurića

Slične ocene o Đuriću izneo je i izvršni potpredsednik Atlanskog saveta Dejmon Vilson.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da činjenica da je ambasador Srbije u SAD jedan od njegovih najbližih saradnika Marko Đurić, govori mnogo.

- Dugo smo imali u Americi ambasadora samo zato što moramo. Sada se to promenilo, sada imamo jednog od meni najbližih ljudi, i to vam puno govori. Veoma sam ponosan na njegov marljiv i ozbiljan rad i sve ono sto je već uradio, i pokušaćemo da dopremo do što većeg broja ljudi - istakao je Vučić govoreći o Đuriću tokom razgovora sa predstavnicima Atlantskog saveta.

Slične ocene o Đuriću izneo je i izvršni potpredsednik Atlanskog saveta Dejmon Vilson.