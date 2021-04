BEOGRAD HOĆE DIJALOG, A NE PRITISKE: Vučić u Briselu danas razgovara sa najvišim zvaničnicima EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je juče dvodnevnu posetu Briselu, gde će imati odvojene susrete sa najvišim zvaničnicima Evropske unije, sa kojima će razgovarati o budućnosti naše zemlje i nastavku dijaloga Beograda i Prištine.

Vučić je uoči puta u Brisel rekao da ne očekuje pritiske već razgovore o budućnosti Srbije. Predsednik se najpre sastao sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.

Posle večere i razgovora sa Lajčakom, Vučić je izjavio da razume sve poruke koje svojim izjavama i delima šalje Aljbin Kurti, od glasanja na izborima u Albaniji, do zahteva o ratnoj odšteti od Srbije, ali da to nikako nije konstruktivan pristup, kao i da tim porukama nije fasciniran. Na pitanje koje su njegove pozicije i cilj Aljbina Kurtija, odgovorio da ne mora on ništa da objašnjava i da napada Kurtija.

- Glasate u Albaniji. Dobar signal. Jasno je svima. I nama i u svetu, šta želite da kažete. Kažete da želite ratnu odštetu od Srbije, razumeli smo šta želite da kažete. Kažete da ćete podneti tužbu za genocid, iako ne možete jer niste suverena država, možda preko Albanije, ili neke treće zemlje, jasna nam je i ta poruka - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, ako neko želi da kaže da je to konstruktivan pristup - nije, ali dodaje da ipak zbog toga ne bi trebalo da se previše sekiramo.

Imamo mnogo da radimo, da uradimo za zemlju. Osim energetike, ne vidim da imamo ozbiljnijih problema. I po pitanju bezbednosti našeg naroda i drugih stvari - rekao je Vučić.

- Za nas je važno da garantujemo sigurnost i bezbednost za naše ljude, da rešavamo probleme i danas sam insistirao na ispunjavanju obaveza iz Briselskog sporazuma. To je Zajednica srpskih opština i, razume se, sloboda kretanja, protoka ljudi, robe, usluga. Današnji dan je veoma važan, razgovaraćemo o regionalnim odnosima i vladavini prava, o onome što smo uradili u prethodnih mesec dana, mislim da smo pokazali značajan napredak u mnogim oblastima.

Predsednik Srbije izjavio je sinoć da su sa EU započeti razgovori o veoma velikim infrastrukturnim projektima koji će potpuno promeniti Srbiju. Vučić je rekao ne može da sakrije uzbuđenje zbog te, kako je rekao, veoma važne teme o kojoj će sutra razgovarati sa evropskim zvaničnicima u Briselu.

PROJEKTI I EVROINTEGRACIJE Na agendi razgovora u Briselu su primena nove metodologije na ubrzanju pristupnog procesa Srbije, razvojni projekti predviđeni evropskim ekonomsko-investicionim planom, ali i borba protiv pandemije i strategija vakcinacije u regionu za koju je Srbija pohvaljena od zvaničnika i javnosti. Trebalo bi da budu utanačeni i detalji nastavka dijaloga Beograda i Prištine, sredinom maja.

- Uzbuđen sam i ne mogu da sakrijem osmeh. Već smo počeli određene razgovore sa evropskom delegacijom i EK, i ako Ursula fon der Lajen bude odobrila, reći ću vam danas da smo ugovorili sa Evropljanima jedan od najvećih infrastrukturnih projekata ikada za Srbiju.

- Srbiji dobro ide evropskim putem i biće ubrzanja evropskog procesa - kazao je Vučić.

Vučić će se danas najpre sresti sa predsednicom EK Ursulom fon der Lajen, a zatim i sa komesarom EU za susedsku politiku i proširenje Oliverom Varheljijem. Nakon tet-a-tet sastanka sa Đuzepom Boreljom, visoki predstavnik EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku ugostiće srpskog predsednika i na ručku. U briselskoj agendi je i susret sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom, a posetu sedištu EU, šef srpske države završiće radnom večerom sa predsednikom Evropskog saveta Šarlom Mišelom.