VUČIĆ IZ BRISELA: Ovo je specijalan dan za nas, kreirali smo novu atmosferu u razgovorima sa EU, kao i dobro ekonomsko okruženje!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa visokim predstavnikom EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozepom Boreljom izjavio je da je ovo jedna od najboljih poseta koje je imao glavnom gradu ne samo Belgije već i EU i naglasio da će iz evropskih fondova naša zemlja dobiti 35 odsto sredstava za izgradnu železničke pruge od Srbije do Severne Makedonije.

Što se tiče tema razgovora, Vučić je rekao da je bilo razgovora o dijalogu između Beograda i Prištine te da su pravili uslove za što bolji kompromis.

Naglašava i da je ubeđen da će se postići mnogo bolji rezultati nego u prethodnim godinama.

Vučić je rekao da je jedna od tema bila i vladavina prava, u procesu pristupanja EU, te poglavlja 23 i 24, ali i promene koje se tiču reformi u sektoru energetike.

-Ubeđen sam da ćemo učiniti napredak na tom polju i da ćemo postići mnogo bolje rezultate. Očekujemo fer pristup od strane EU i mislim da je to normalno da očekujemo - rekao je Vučić.

Takođe, jedna od tema, kako bila je usklađenost Srbije sa deklaracijom EU, što se tiče raznih političkih tema.

U tom smislu, dodao je da su Srbija i Unija u prethodnih 10 godina uspele da povećaju trgovinsku razmenu, koja je danas 25 mlrd evra, što pokazuje značaj EU i država članica za srpsku ekonomiju i politiku, te životni standard građana.

EU PODRŽALA IZGRADNJU PRUGE OD SRBIJE DO SEVERNE MAKEDONIJE

Vučić saopštio je danas da je u Briselu dogovorio podršku EU za izgradnju železničke pruge između Beograda i Niša, kao i Niša do granice Severne Makedonije.

Rekao je, na konferenciji za štampu posle razgovora sa šefom evropske diplomatije žozepom Boreljom, da pred put nije želeo da govori o tome sve dok nije od predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen čuo da je Unija spremna da nam pruži podršku.

-Plašio sam se da govorim o tome pre današnjeg sastanka sa Fon der Lajen. Izgradićemo zajedno sa EU železničku prugu između Beograda i Niša, ali i od Niša do Preševa, odnosno ka granici Severne Makedonije. To će biti velika promena za našu zemlju - rekao je on.

Vučić je istakao da će to stvoriti mnogo novih prilika za građane i one koji se vraćaju u zemlju, ali i za bolji transport iz zapadne Evrope kroz Srbiju do Skoplja i Istanbula.

-To će značiti mnogo ne samo za transport ljudi, već i robe i nisam mogao da sakrijem svoje uzbuđenje povodom toga - rekao je on.

Vučić je ocenio da je to jedna od najvažnijih stvari koje će postići u toku svog mandata.Izrazio je nadu da će ugovor, s tim u vezi, uskoro biti potpisan, te preneo da je pozvao Fon der Lajen da dođe u Srbiju i na licu mesta vidi koliko je to značajan projekat.

Ponovio je da su to sjajne vesti za građane Srbije, te kazao da je danas ponosan što je srpski predsednik koji donosi takve divne vesti.

-To govorim zato što ćemo dobiti 35 do 50 odsto sredstava iz fondova EU za taj projekat. To spada u 'Zelenu agend'. To je velika količina novca za nas, oko 600 do 700 miliona evra za taj projekat - objasnio je Vučić.

Rekao je da je zahvalan i da nas to obavezuje da ispunimo obećanja na polju vladavine prava i ostalo.

Dodao je da u vezi usklađenosti Srbije sa deklaracijima EU što se tiče važnih političkih tema, koje se pojavljuju u međunarodnom kontekstu, očekuje poteškoće.

-Obavezali smo se i odlučni smo da povećamo nivo usklađenosti sa deklaracijama EU. Biće nekih izuzetaka zbog naše teške pozicije i to ne krijem - istakao je on.

Vučić je rekao i da očekuje ubrzanje procesa evropskih integracija Srbije.

-Očekujemo to i mislim da to prvi put čujete u poslednje dve, tri godine od mene. U tom periodu nisam ni pitao o poglavljima, klasterima, a sada očekuemo to. Znamo da možemo to da uradimo, radimo naporno i verujem da ćemo u tome uspeti - rekao je Vučić.

O SPORAZUMU U VAŠINGTONU

Odgovarajući na pitanja novinara, predsednik Vučić je rekao da se Srbija trudi da sprovede sve o čemu se usaglasila u Briselskom, ali i Vašingtonskom sporazumu, ali i da se nada da će i druga strana da se bavi tim pitanjima, iako do sada to nije radila.

On je istakao da je od potpisivanja tog sporazuma, Srbija poštovala sve potpisano u tom dokumentu.

-Ali videćemo kako će druga strana da se ponaša - rekao je Vučić i podsetio da je tim sporazumom dogovoreno, između ostalog, da se obustavi kampanja o povlačenju priznanja KiM od strane drugih zemalja.

O NON-PEJPERU

Odgovarajući na pitanja novinara o non-pejperu predsednik Vučić je istakao da nije skoro razgovarao sa premijerom Janšom skoro, a da kada su poslednji put razgovarali, teme su bile pandemija i pomeranje nekih ljudi sa italijanske granice i dodao da je to bilo davno.

-Ja sam otvoren za sve vrste debata. U potpunosti smo fokusirani na našu ekonomiju. Podržavamo integritet BiH, kao i integritet RS u okviru BiH. To sam rekao više hiljada puta. Nisam video nikakav dokumet, niti mi ga je bilo ko predstavio - rekao je Vučić.

Ističe da Srbija podržava integritet BiH i navodi da je to kazao već hiljadu puta, kao i da Srbija poštuje integritet Republike Srpske.

-To je naša obaveza. Nisam video nijedan dokument, niko mi nije predstavio takav dokument i ne mogu nikoga da osudim po tom pitanju. Ne znam za ostale, ali sa mnom niko o tome nije razgovarao - rekao je predsednik Srbije.

Borelj: EU će podržati izgradnju pruge između Srbije i Severne Makedonije

Borelj je istakao da su predsednik Vučić i on razgovarali, između ostalog, i o dijalogu i istakao da ceni posvećenost Vučića, te da ga je ohrabrio da to i nastavi.

Kako je istakao, za ubrzanje evropskog puta Srbije, neophodno sprovođenje reformi, ali i usklađivanje sa bezbednosnom i spoljnom politikom EU.

Borelj je, nakon razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem istakao da je EU potpuno posvećena evropskoj perpsektivi Zapadnog Balkana, dodajući da je svakako Srbija centar tog regiona.

Preneo je da je fokus razgovora bio na pristupnim pregovorima Srbije i na mogućnosti ubrzanja tog procesa.

-Pristupni pregovori treba da budu dinamičniji, a to može da se dogodi samo uz veći napredak na polju reforme i njihove primene. EU očekuje da Srbija učini napore u reformama, posebno u oblasti vladavine prava i slobodi medija - objasnio je Borelj.

-Razgovarali smo o našim bilateralnim odnosima, ponovio sam da je EU uz Srbiju - istakao je Borelj na zajedničkoj konferenciji za medije i dodao da će EU podržati izgradnju pruge između Srbije i Severne Makedonije.

Odgovarajuči na pitanja novinara o non-pejperu Borelj je rekao da je to ''fantomski dokument''.

-To je valjda fantomski dokument, nisam ga video i ne pridajem mu značaj. Moramo da se koncentrišemo na stvari koje imaju veću važnost, pre svega oko BiH da i ona pronađe put ka EU. Mi želimo ceo Zapadni Balkan nepromenjenih granica, to mi je jedan od glavnih ciljeva u ovom mandatu - rekao je Borelj.