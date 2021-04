PALMA: Teško ženama koje Đilas brani

Predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma rekao je da su se čelnici Stranke slobode i pravde, koja je sve, kako ističe, samo nije to što stoji u njenom nazivu, Dragan Đilas i Marinika Tepić okupili su danas na trgu između zgrade Skupštine grada Jagodine i zgrade Policijske uprave u Jagodini slovom i brojem 8 jagodinaca.

- To je njihov najmasovniji skup u Jagodini. To je odgovor na pitanje: koliko ljudi u Jagodini veruje lažima Marinike Tepić, osam od 80 000 - izjavio je Marković i dodao:

- Dokaz za to su slike sa pomenutog skupa na kojima se vide automobili i minibus sa beogradskim registracijama. Marinika Tepić je poslednjih pet dana najavljivala da će doći danas u Jagodinu i dati iskaz u Policijskoj upravi u Jagodini, ali stvarna namera nije bila to, nego da održe politički skup i izvrše pritisak na državne organe, policiju, Tužilaštvo i sud i za to je u pomoć pozvala i svog poslodavca Dragana Đilasa. Posebno je licemerno to što je danas u zaštitu žena stao dokazani zlostavljač žena Dragan Đilas. Objavio sam službenu belešku koju je potpisala Đilasova žena Iva Đilas, u kojoj stoji da je tukao nju, tasta i da je pretio da će joj odrubiti glavu i to sve pred decom.

Automobili i minibus sa beogradskim registracijama u Jagodini! Došli sa Marinikom Tepić :) pic.twitter.com/vaNMuKaIMz — Silvana (@Silvana71376830) 26. април 2021.

Marković kaže da u njegovom slučaju postoje svedoci i žrtve i da niko nije reagovao na to.

- U mom slučaju sve je laž. Nema ni svedoka ni žrtve ali oni prave politički rijaliti od svega. Teško ženama koje Dragan Đilas brani. Ovo što se danas desilo u Jagodini je dokaz svih prevara i laži Marinike Tepić i njenog poslodavca, jer taj koji daje iskaz, a da je pri tom istinit, tome ne trebaju politički skupovi, već samo istina. U ovom slučaju je sve laž - ocenio je Marković i dodao:

- Ja ću dati iskaz, kada me nadležni organi budu pozvali uvek, bilo gde i bilo kada, bez skupova i mitinga. Uz mene će biti samo istina, a istina je da je Marinika Tepić sve o meni slagala i ona i njen poslodavac i njen skremblovani svedok iz kriminogene zone. Njihova namera je bila danas da održe politički miting i da izazovu jagodince na kontra protest i da eventualno dođe do nečeg što niko ne želi. To se nije desilo a u Jagodinu može da dođe bilo ko, kada hoće, jer ovo je slobodan grad. Jagodina je grad slobode i pravde, a ne njihova stranka. Mi samo preziremo laž, kao i svi građani Srbije - rekao je Marković.