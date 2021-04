Narodni poslanik i predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma rekao je da sve što su do sada rekli, kako je kazao, Dragan Đilas najbogatiji političar na svetu okružen kriminalcima, lopovima, lažovima i prevarantima i njegova radnica Marinika Tepić, a u vezi sa slučajem koji su pokrenuli je čista laž.

- Njihovim lažima pridružila se i Sanda Rašković Ivić, koja je slagala, a sigurno je to radila za neku korist ili neki interes, kada je rekla kako joj je Italijan, počasni konzul Srbije u Italiji profesor Roberto Veraldi rekao kako je dolazio u Jagodinu i da su mu u Jagodini nameštane neke žene i da ga je jedna čekala gola u sobi. To je čista laž gospođo Rašković i profesor Veraldi je to demantovao, preko svog prevodioca Aleksandra Basarića, koji je demanti poslao Biserki Jakovljević, koja je bila njihov tadašnji domaćin u Jagodini, inače direktorka Centra za socijalni rad u Jagodini i demanti je poslat na više adresa. Sram vas bilo lažovi i prevaranti - izjavio je Marković.

ĐILASU POLITIKA I OPOZICIJA SLUŽE DA GA ŠTITE OD ZAKONA, DA NE BI IZ BRISELA REKLI KAKO SE HAPSE OPOZICIONARI. SVAKO KO SE OGREŠIO O ZAKON MORA BITI PROCESUIRAN BEZ OBZIRA KOJOJ STRANCI ILI ORGANIZACIJI PRIPADA

- Đilase razlika između tebe i mene je ta, što si ti tukao ženu i tasta u prisustvu dece, a tvoja žena Iva Đilas je podnela prijavu koja još nije procesuirana protiv tebe. Da vidimo ko je držao tu prijavu i zašto nije procesuirana, a to je bilo odmah za zatvor. A ja kada sam čuo, da tvoja radnica, najplaćenija radnica, koja ne zastupa političku ideologiju i borbu za žene, jer da je tako ona bi branila Ivu Đilas, a napadala njenog siledžiju, kako laže o meni, sam sam otišao u tužilaštvo, iako nije postojala i danas ne postoji prijava protiv mene. I rekao sam u tužilaštvu da hoću da se saslušaju svi navodni svedoci, koje oni pominju povodom ovog slučaja - rekao je marković i dodao:

- Ta gospođa lažov, Marinika Tepić, rekla je kako ja reketiram donatore, nikada nikoga nisam reketirao i uvek kada je neko nešto hteo da pomogne, nisam hteo da imam ličnu korist, već je taj ko želi da pomogne dobio ugovor i uplatio sredstva na račun grada. I od toga je 47.000 građana, ne samo Jagodine, putovalo u neku zemlju, od studenata do penzionera, privrednika, lekara, medicinskih sestara, vaspitača, poljoprivrednika, vlasnika samostalnih zanatskih radnji, sportista, kulturnih radnika. A gde su tebi Đilase lažove, koji si okružen kriminalcima, lažovima i prevarantima, donatori u gradu Beogradu, gde si trebao da prikažeš 50 puta veće donacije, nego što je to dobila Jagodina. Sada ćete i za to da me napadate. Adresa za napad za siledžijstvo, za profiterstvo nisam ja nego Dragana Đilas. Gde su vama donacije ? U vašem džepu lažove i prevarantu, okružen kriminalcima, Dragane Đilase. Ti treba da ideš u zatvor. Zašto ne reaguje tužilaštvo, kada cela Srbija priča o 619 miliona evra da si zaradio na sumnjiv način ? Zašto ti nisi procesuiran Đilase? Đilase lažove tebi je mesto u zatvoru, a ne na slobodi. Ti Đilase očekuješ da te ne hapse, zato što bi Evropska unija mogla da kaže “hapsi se opozicija”. Ne hapsi se opozicija gospodo iz Brsiela, nego, lopovi i kriminalci, ma kojoj stranci ili organizaciji da pripadaju. To je razlog što je Đilas politički aktivan i što ima svoju stranku. Da svoj lopovluk krije iza opozicije i da ga Evropa gleda kao opoziconara. On je gospodo u Evropi, lažov, prevarant i siledžija, a ne opozicionar. Svako ko se ogrešio o zakon mora da bude procesuiran. Ja sam rekao “ili Marinika u zatvor ili ja”. Neću se smiriti dokle se to ne desi. Oni su došli u Jagodinu i mislili su da ću ja tu da pravim neku organizaciju da ih neko sačeka. Ma neće nikada niko da vas sačeka. Sve pričajte, sve šta imate recite. A kada su bili u Jagodini lažovi i prevaranti okruženi kriminalcima, Dragan Đilas i Marinika Tepić, izjavu je dao predstavnik organizacije “Žene u crnom”. Srbija zna ko su “Žene u crnom” i da rade protiv Srbije. Izjavu treba da da tužilac, a ne predstavnci političkih partija i antisrpskih nevladinih organizacija - poručio je Marković.

Kao prilog vam dostavljamo izjavu gospodina Veraldija koju je poslao našem ambasadoru u vezi lažnih navoda Sande Rašković Ivić, a nama prosledio njegov prevodilac Aleksandar Basarić.