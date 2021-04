'BRAVO SRBIJO!' Predsednik Vučić zahvalio građanima na ekonomskom uspehu: Srbija ide strahovitom brzinom napred, zahvaljujući vama narode!

Veliki uspeh za Srbiju!

Predsednik Republike Srbije Aleksandra Vučić se građanima Srbije obratio putem društvene mreže Instagram, gde je izneo rezultate o stopi rasta u prvom kvartalu ove godine. Naime, predsednik je istakao da postignut uspeh kome se nije nadao, i da je ponosan što se nalazi na čelu zemlje koja je ostvarila ovaj neverovatan rezultat.

- Poštovani građani Srbije, hoću da vas obavestim da smo planirali da stopa rasta u prvom kvartalu ove godine Srbije bude -1,30 odsto. Imali smo strahovito visoku bazu iz prethodna dva prošle godine, da bismo na kraju ove godine uspeli da dostignemo stopu od 6 odsto. Imam inzvaredne vesti za vas, i ne mogu da sakrijem sreću i ponos zbog toga što se nalazim na čelu zemlje koja je to uspela. Mi smo u prvom kvartalu ostvarili rast više od plus jedan, to je enormna razlika. Na primer, Nemačka je očekivala -1,5 a ima -1,7, i nije zadovoljna. Srbija ide strahovitom brzinom napred, zahvaljujući vama narode, i građanima Srbije, a ako budemo imali 11 odsto u drugom kvartalu, a planirano je 10 odsto, bićemo šampioni u Evropi po stopi rasta. A to ćemo moći samo ako se vakcinišemo, živela Srbija! - rekao je predsednik.

Predsednik je takođe najavio, da ako i u drugom kvartalu ove godine nastavimo istim ritmom, zasigurno biti šampioni Evrope prema stopi rasta.