Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji početka radova na izgradnji Fruškogorsko koridora. Prenos možete pratiti upravo uživo na TV Pink i kanalu Vesti.

Inače, Fruškogorski koridor, koji počinje danas da se gradi, pored toga što će skratiti vožnju od Novog Sada do Beograda za 20 km i omogućiti da se od centra Novog Sada pre stigne do industrijske zone u Rumi nego do centra Futoga, doneće višestruku korist za sva naseljena mesta u njegovoj okolini.

Fruškogorski koridor predstavljaće autoput od 47,7 km, sa četiri trake od po 3,5 metra, ali bez zaustavnih traka i ta saobraćajnica će spajati autoputeve ka Šidu i Subotici, a imaće i najduži tunel u Srbiji.

Ovim strmoglavom grabimo u budućnost, kao što je Crnjanski rekao. Ovo će u mnogome da olakša život ljudima, da olakša kamionski prevoz, transport, da omogući lakši, bolji i ugodniji život - rekao je Vučić.

Uskoro opširnije...