ZVANIČNO POČELA IZGRADNJA FRUŠKOGORSKOG KORIDORA! Vučić: Želimo da generacijama koje dolaze ostavimo bolje puteve!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je ovog jutra ceremoniji početka radova na izgradnji Fruškogorsko koridora.

Inače, Fruškogorski koridor, pored toga što će skratiti vožnju od Novog Sada do Beograda za 20 km i omogućiti da se od centra Novog Sada pre stigne do industrijske zone u Rumi nego do centra Futoga, doneće višestruku korist za sva naseljena mesta u njegovoj okolini.

Fruškogorski koridor predstavljaće autoput od 47,7 km, sa četiri trake od po 3,5 metra, ali bez zaustavnih traka i ta saobraćajnica će spajati autoputeve ka Šidu i Subotici, a imaće i najduži tunel u Srbiji.

Početku radova prisustvovali su i premijerka Ana Brnabić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, ambasadorka Kine Čen Bo, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i v. d. direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak.

Vrednost ugovora je 606 miliona evra, a koridor će biti izgrađen, kako je ranije najavljeno, u rekordnom roku, do 15. marta 2024. godine.

Obraćanje Čen Bo

Ambasadorka Kine u Srbiji Čen Bo izjavila je danas da izgradnja Fruškogorskog koridora, koji će raditi kineska kompanija CRBC, pokazuje vitalnost srpsko-kineske saradnje uprkos teškim izazovima u svetu.

Na obeležavanju početka radova na izgradnji Fruškogorskog koridora, Čen je kazala da čelična prijateljstva, kakvo imaju Srbija i Kina, mogu zajedno sve da izgrade.

Danas je 1. maj, važan praznik u Srbiji i u Kini. Veliko mi je zadovoljstvo da prisustvujem otvaranju radova. Ovo je važan projekat za Vojvodinu i za celu Srbiju – rekla je ona.

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da će Fruškogorski koridor, čija je izgradnja počela jutros, olakšati transport kamiona u tom delu zemlje, kao i brži prevoz putnika, a to znači - lakši, lepši, bolji i udobniji život za građane.

Kako je rekao, novim koridorom biće spojena čitava Južna Bačka, sa srcem Sremskog okruga, Mačvom.

Mislim da ovim, kako je Crnjanski rekao, strmoglavo grabimo u budućnost i radimo velike stvari za našu zemlju. Bićete spojeni, i čitava južna Bačka sa Sremskim okrugom i Mačvom i biti na koridoru koji od Rumuniji vodi ka Hrvatskoj i RS i BiH - rekao je Vučić.

Ovo će mnogo da olakšava ljudima, da omogući brži prevoz. Ovaj projekat je u vrednosti 606 miliona evra, reč je o skupom projektu, čim gradite mostove i najkomplikovanije tunele, tu nema nečeg što je jeftino. Želimo da generacijama koje dolaze ostavimo bolje puteve. Danas gradimo više nego ikada - dodao je Vučić.

Po ugovoru bi u maju 2025. godine trebalo da se završi Fruškogorski koridor, ali Džang je obećao do marta 2024. godine. Biće godinu dana pre, znate li vi šta to znači - istakao je Vučić.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je jutros, povodom "non pejpera" o rešenju za KiM, da Srbija to ne bi mogla da prihvati zbog priznanja Kosova, dok za sve ostalo, kaže, nikada nećemo dobiti bolji papir.

Pri tom zna se da ja nisam od onih koji takve stvari govori, jer sam uvek govorio da ćemo dobiti bolji papir. Srbija ne može i ne sme da prihvati priznanje Kosova. Zato je to neko i stavio, da nam to nikada ne bi bilo ponuđeno - dodao je Vučić.

Vučić je ponovo danas apelovao na građane da se vakcinišu, kako bi sačuvali zdravlje i omogućili napredak ekonomije.

Molim ljude da se vakcinišu. Imamo vakcine, molim vas kao boga, idite vakcinišite se, da bismo mogli da preživmo, da radimo, napredujemo... - rekao je Vučić.

Vučić je rekao i da će se imunizacija građana protiv kovida-19 još danas i sutra obavljati po pozivu, a da će nakon toga biti omogućena bez prethodnog zakazivanja.

Zamolio je sve da ne odbijaju vakcinaciju zbog neverovatnih priča neodgovornih ljudi.

Ne znate šta da kažete i uradite za one koji vode kampanju protiv vakcinacije. A, to da se iživljavamo na ljudima koji danas, 1.maja, hoće da šetaju po prirodi, niti možemo, niti hoćemo, niti je realno - rekao je Vučić.

Vučić je dodao da se ne može prekinuti život, jer ljudi žele da žive, ali da je važno da od 8. maja ugostitelji počnu da rade, kao i da se svi pridržavaju mera, kako bi mogli da zarade. Dodaje i da uporno, sve vreme ističe značaj vakcinacije, jer bez toga, nećemo moći da radimo i imaćemo za mesec dana novo zaključavanje.

To je suština, ako to neko ne razume... Ali, ne mogu sve stvari da promenim. To vam je kao sa ovim non pejperima, sve sam stručnjake saslušao ovih dana, a niko osim jednog iskusnog diplomate u penziji, nije ni pročitao. Mi unapred imamo stav o svemu, uglavnom negativan, a da ništa pročitali nismo i da nikad nećemo realnu situaciju da kažemo - rekao je Vučić.

Vučić je ocenio danas da Srbija tokom drugog kvartala može da ostvari rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 11 odsto i dodao da je u prvom tromesečju ove godine ostvaren bolji rezultat nego je planiran.

Mi smo u drugom kvartalu planirali plus deset odsto, zato što je niska baza, imali smo vanredno stanje u drugom kvartalu prošle godine, da bi mogli da dostignemo godišnji rast (BDP-a) od šest ili sedam odsto. Vakcinacija je važna da bismo preživeli - naveo je Vučić.

ZVANIČNO POČELA IZGRADNJA FRUŠKOGORSKOG KORIDORA!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Vojska Srbije nije slabija ni od jedne armije u regionu, “ne račinajući rumunsku i mađarsku”.

Ulaganje u vojsku je garant mira, kao faktor odvraćanja, rekao je Vučić, uz tvrdnju da Srbija ne snaži armiju da bi zauzimala tuđu teritoriju.

Nije Srbija slaba kao 1999. ili 2008. i 2009. godine. To znaju oni koji se igraju vatrom - izjavio je Vučić.

Prema njegovim rečima, Hrvatska je pre pet do šest godina imala dvostruko snažniju armiju od Srbije, ali danas to nije slučaj.

Važno je da se koncentrišemo na ekonomiju, jer ćemo onda imati i jaču vojsku - izjavio je Vučić, odgovarajući na pitanja novinara posle početka radova na Fruškogorskom drumskom koridoru