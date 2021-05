Vukoičić: Uspešna ekonomija zemlje se odražava na sve nas

Advokat i predsednik udruženja lobista Srbije Nenad Vuković i politikolog Jelena Vukoičić su za 'Novo Jutro' prokomentarisali aktuelna dešavanja u Srbiji, gde su kao jednu od najbitnijih, podvukli ekonomskli napredak koji će se odraziti na sve građane Srbije.

Vukoičić ističe, da je u poslednjih nekoliko godina primetna skladna veza crkve i države, te da je novi patrijarh umeren čovek, koji se na sve načine trudi da smiri tenzije u našoj zemlji.

- Jako je dobro što kod nas postoji skladna veza države i crkve godinama unazad. Što se tiče odnosa crkve i politike, neki kažu dase crkva meša u politiku, a ja ne mislim tako. Crvka tu ima normalnu ulogu, koliko se to očekuje. Ne meša se previše, naš novi patrijarh je umeren čovek, dobar izbor, jer nije čovek koji diže tenzije, videli smo to i kroz medije. Videli smo koliko je njemu primaran cilj spuštanje tenzija, i poboljšanje odnosa u regionu. On je političar onoliko koliko treba da bude - rekla je Vukoičić.

Vukoičić se dotkla i pitanja KiM, nakon čega je prokomentarisala dešavanja i nemire koji su česti u vreme praznika koji se obeležavaju među Srbima.

- Što se Kosova tiče to je bolna tema, i posebno je teško za praznike, znamo šta se Srbima dešava na praznike, zadušnice, i sa time moramo da se pomirimo, a ja se nadam da će sve to da se smiri - komentarisala je Vukoičić.

Vukoičić se takođe, dotakla i ekonomskog napretka o kom je predsednik Aleksandar Vučić u nekoliko navrata govorio. Ona je istakla da će se ekonomski rast države odraziti i na sve nas.

- Ljudi nikada nisu zadovoljni, i to treba razumeti. Rast u zemlji će biti više od sedam procenata, i ova ekonomska situacija znači, jer je većini sigurno bolje i imaju bolji standard. Ekonomija zemlje se odražava na sve nas. Kada pogledamo parametre i pokazatelje, oni su iz godine u godinu sve bolji. Globalna ekonomija nas je pogodila najmanje od svih - dodala je Vukoičić.

Vuković se takođe dotakao pitanja saglasja crkve i države. On je zaključio da je za nas jako važna simfonija, koja je, kako je istakao, bitna, zbog prevazilaženja svih problema u državi.

- Ovo je važno, ta simfonija, odnodno slaganje i funkcionisanje u jednom dahu, države i crkve. Razmišljam o tome koliko patrijarh u današnje vreme mora da pomiri suprotnosti. Tu je mirenje modernog i tradicionalnog, i svaki patrijarh u sebi nosi novu crtu modernosti i razumevanja, i na taj način se, u duhu vere, ljubavi i svega prisutnog prevazilaze ta neka neslaganja - komentarisao je Vuković.

Vuković se osvrnuo i na uspehe naše države, kako po potanju zdravstva, tako i svega što je Srbija postigla u poslednje vreme.

- Kada vam neko pruži zdravlje i pomogne vam da sačuvate život, to je veliki uspeh. Čini mi se, da zaista ima razloga za optimizam, vidi se kraj pandemiji, i kiša će prestati. Pandemija će postati sezonska bolest, a život uvek trijumfuje, i nadamo se da će biti bolje, zato treba da budemo ponosni na to što je naša zemlja uradila - dodao je Vuković.