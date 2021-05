Stanković: Dva su 'non - pejpera', dva su odgovora

Povodom pojavljivanja još jednog 'non - pejpera' koji je ovih dana jedna od gorućih tema u Srbiji, sagovornici Pinka su komentarisali sadržinu oba sporna dokumenta.

Stručnjak za bezbednost Dževad Galijašević je istakao da EU želi stabilnost na svojim granicama, a da Srbija i Hrvatska nastavljaju dalje . Što se tiče non - pejpera, on ne vidi nikakve ozbiljnije razgovore u Zagrebu i Beogradu.

- Svako se brine o sebi, svako ima svoje probleme. U Sarajevo treba poslati poruku, da je vreme Bila Klintona prošlo, američka obećanja su prestala da važe, EU želi stabilnost na svojim granicama, a Srbija i Hrvatska idu dalje. Ne vidim neke ozbiljnije razgovore u Zagrebu i Beogradu povodom non - pejpera - rekao je Galijašević putem video - poziva.

Diplomata Zoran Milivojević objašnjava da je centralna tema oba non - pejpera upravo potvrđivanje nezavisnog Kosova.

- Prva asocijacija, kada se kaže 'Velika Bosna i Hercegovina' jeste ukidanje jednog entiteta, i stvaranje jedne centralizovane države, sa većinskim bošnjačkim stanovništvom. prema tome, ukidanje dejtona, i ovo što se sada događa, gde s epokazuje da Bosna nije funkcionalna država. U svim non - pejperima se provlači centralna ideja, a to je potvrđivanje nezavisnog Kosova - komentarisao je Milojević.

Milivojević dodaje da se u prvom non - pejperu provlači etnički princip, koji je, kako navodi ispunio svoju sadržinu. Što se drugog dokumenta tiče, on ističe da on nije toliko etnički, ali da je suštinska tema ista.

- Imamo dva noseća non - pejpera, prvi je posvećen regionu, primenjuje se etnički princip, i koliko god kažu da nemaju veze non - pejperi, taj je ispunio svoju izjavu. I Vašington, i Nemci, i makednonski predsednik je rekao da nema promene. Kada Nemci kažu da nemaju promene u granicama, oni misle na nezavisno Kosovo. Drugi non - pejper nema etnički pristup do kraja, ali u svima njima je ovo ideja - objašnjava Milojević.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković se takođe dotakao sadržine oba non - pejpera, gde je istakao da je drugim dokumentom, Srbiji poručeno da ne očekuje ništa o podeli KiM, već da joj se nudi neka vrsta autonomije.

- Dva su non - pejpera, dva su odgovora. Prvi je potvrdio stav zapada, i imao je za cilj da sa jedne strane potvrdi nezavisnost Kosova, a drugi je pored afirmacije kosovske nezavisnosti, poslao poruku Srbiji, a to je da ne očekuje ništa o podeli Kosova, ali da može da se očekuje neka vrsta autonomije - rekao je Stanković.

Stanković dodaje da je ideja oba dokumenta zapravo stav evropske administracije, koja vrši pritisak na Srbiju da prizna Kosovo.

- Non - pejperi su najava sveobuhvatnog sporazuma Srbije i Kosova, i nekako mi se čini da se kroz njih želi provući stav evropske administracije, a to je da Srbija prihvati, bez obzira što pet članica EU ne prihvata Kosovo - rekao je Stanković.