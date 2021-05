Ministar Vulin apelovao na građane da budu odgovorni i preduzmu sve mere zaštite od požara: 'Neka zaista bude praznik, a ne gorka uspomena'

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandar Vulin čestitao je danas svim građanima Srbije Prvi maj, praznik rada i apelovao na sve one koji su odlučili da ovaj praznik proslave u nekim od izletišta Srbije, da budu odgovorni i da preduzmu sve mere zaštite od požara.

Ministar Vulin prilikom obilaska pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica koje na Avali brinu o sigurnosti i bezbednosti građana koji su odlučili da praznik rada proslave na ovom izletištu, upozorio je da je od početak godine na teritoriji naše zemlje bilo 4.500 požara na otvorenom u kojima su dve osobe izgubile život. „Dva izgubljena života su previše za nešto što je moglo da se spreči i što je sigurno moglo biti izbegnuto. Ništa se ne dešava slučajno bez naše nemarnosti i nepažnje. Vreme je praznika, potrudimo se da nam praznici budu dobri. To zavisi samo od nas “, poručio je ministar Vulin. Ministar je zamolio građane da budu obazrivi i odgovorni i da i pripadnicima Sektora za vanredne situacije, koji dežuraju na izletištima širom Srbije, omoguće da i oni provedu praznike, a da ne moraju da gase požare i spasavaju živote. „Srećan 1. maj svima koji žive od svog rada. Ovo je naš praznik, pa neka tako i bude. Neka zaista bude praznik, a ne gorka uspomena“, rekao je ministar Vulin. Komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Miloš Majstorović, istakao je da veliki problem predstavljaju požari na otvorenom koje izazivaju ljudi nemarnim postupanjem. Majstorović je apelovao na građane da ukoliko pale vatru za roštilj, to čine na prostoru koji je za to namenjen, da kada napuštaju izletište ugase vatru i da ne dozvole da na mestu gde su boravili izbije požar koji nanosi veliku materijalnu štetu i može da ugrozi ljudske živote.

Autor: M.Mijatović