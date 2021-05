Karan: Dok je Zvicer na slobodi, opasnost i dalje traje - MOŽDA JE I VEĆA

Direktor instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost Darko Trofunović i Ljuban Karan potpukovnik bivše kontra obaveštajne službe su ovog jutra, za Pink komentarisali koliko je bezbednost predsednika Srbije ugrožena, sve dok je Radoje Zvicer na slobodi.

Povodom izjave ministra Aleksandra Vulina, koji je istakao da je, dok je Radoje Zvicer na slobodi, bezbednost predsednika Aleksandra Vučića ugrožena, Karan potvrđuje da opasnost traje, i da je, dok je Zvicer slobodan, ona još intenzivnija.

- To je sigurno tačno, nema dileme, radi se o vođi jednog klana koji ima svoje baze, svoju logistiku po celom svetu, ima ogromnu sumu novca. To treba gledati kao da je neki centar za rukovođenje mafijom, premešten sa jednog mesta na drugo, i on će nastaviti sa drugog mesta da rukovodi. Opasnost traje, i možda je veća, da se sve to nije diralo, jer on sada oseća da njegova budućnost zavisi od toga da li će eliminisati ljude koji su mu ozbiljna smetnja - komentarisao je Karan.

Karan ističe kako je ponosan na uspeh naše zemlje, te napominje, da je u donosu na Crnu Goru, aktivnija po pitanju pribavljanja dokaza, hapšenja, gde sve funkcioniše besprekorno.

- Veliki je problem u Crnoj Gori, ovde kod nas nema dileme, preduzimaju se mere, sve je prosutno, i sve funkcioniše besprekorno. Svaki dan imamo nove dokaze, nova hapšenja, ne samo za Belivuka. Vrlo brzo će to da krene u pravom smeru. Mene Crna Gora brine jer je situacija rovita. Dritan je dobio izbore na paroli 'Crnom Gorom neće vladati mafija'. Mi znamo d anjega podržavaju strane službe, a ako je njihov interes da eliminušu mafijaške grupe, to će s etako desiti. Imam utisak da stvari idu u tom pravcu, a i Mili Đukanović planira da napusti Crnu Goru - dodao je Karan.

Trifunović sa druge strane, komentariše da je poreklo oružja koje su koristili Zvicerovi i Belivukovi ljudi pretežno srpsko. On ističe da bi najbolje bilo da se istraže sve fabrike koje su se bavile izvozom i proizvodnjom oružja.

- Ministar Vulin je obećao ključnu informaciju, a to je poreklo oružja. Istraga mora da se usmeri na brojeve, forenzičke tragove, da bi se došlo do toga odakle je to stiglo. Ovo oružje nije lako nabaviti, a deo je našeg porekla, i ja bih sve firme koje su izvozile baš ovakvo oružje za BiH, ja bih ušao u trag. Sve ukazuje na Bosnu i Hercegovinu. U Albaniji nema oružja naše proizvodnje, ali tu ostaju Makedonija i BiH kao zemlje okruženja koje moraju da se istražuju - rekao je Trifunović.

Takođe, on napominje da je, iako je dosta ljudi uhapšeno, glava grupe ostala netaknuta, a tome svedoči činjenica da se cena narkotika na crnom tržištu nije promenila.

- Nama dokazi govore da su se oni spremali na političko ubistvo. Mi nismo dobili odgovor ko im je iz vlasti to omogućio. Ljudi koji su organizovali belivukovu grupu, ti ljudi su ostali na pozicijama, jer je cena narkotika ostala na ceni. Glava grupe je ostala nedotaknuta. Politički nalagodavci grupe su ostali na pozicijama - nastavljao je Trifunović.