Vulin: Policija da bude servis građana, vraćanje pozornika

Gostujući na Pinku, ministar policije Aleksandar Vulin najavio je veliku akciju vraćanja pozornika u gradovima u Srbiji.

Ministarstvo unutrašnih poslova pokreće veliku akciju vraćanja pozornika u sve gradove u Srbiji, prvo u velike, a potom i u manje, najavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

Hoću kao nekad, da imaš pozornika, znaš tačno da je to čika Pera policajac, da možeš da mu se obratiš. On zna tebe, on zna ko kako živi, kako se ponaša - komentarisao je Vulin.

Vulin ističe da se uspeh šefa policije meri po tome koliko je narko dolera, džeparoša i siledžija sklonjeno sa ulice.

Ja merim uspeh šefa policijske uprave po tome koliko je narko dilera sklonio sa ulica, koliko je džeparoša sklonio sa ulica, koliko je siledzija sklonio sa ulica, koliko je moj grad i svaki drugi grad u ovoj zemlji bezbedan - rekao je Vulin.

Prema njegovim rečima, dok je Aleksandar Vučić predsednik Srbije marihuana neće biti legalizovana.

Ja ne verujem u podelu na lake i teške droge. Ja verujem u stepenice kada je u pitanju droga - počneš sa marihuanom, završiš na igli. To obično tako ide. Uvek ću glasati u parlamentu, ako se budem pitao, protiv legalizacije marihuane - dodao je ministar.