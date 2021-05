ŠAPIĆ ZA TV VESTI O IDEJI UJEDINJENJA SA SNS: Očekujem dogovor sa SNS, logično je da budem kandidat za gradonačelnika

Predsednik SPAS-a Aleksandar Šapić je rekao da ideja u ujedinjenu sa Srpskom naprednom strankom postoji od ranije.

- To je nešto o čemu razgovaramo već određeni period, nas dvojica nasamo. To smo sada podigli na viši nivo. Pretpostavljam da ćemo u sledećih mesec dana zanati na čemu smo. Očekujem da ćemo postići dogovor i da ćemo do početka juna biti deo iste organizacije - rekao je Šapić gostujući u atorskoj emisiji Srđana Predojevića za TV Vesti.

Na pitanje ko je prvi predložio ujedinjenje, Šapić kaže da nije to mogao sam da ponudi sebi, već je dobio predlog od najsnažnije političke ličnosti na ovim prostorima.

- Očekujem da u sledećih nekoliko sedmica održati dva, tri zvanična sastanka da vidimo da li ime nekih problema, a ja se nadam da neće biti - rekao je Šapić.

Ova naša saradnja nije posledica neke pijačne trgovine. Izuzetno je važno da saradnju u politici sa određenim ljudima i organizacijama pravite na osnovu zajedničke politike, stavova i pogleda na ključne stvari. To ne može ni jedna trgovina da nadomesti. Da nemamo poslednjih nekoliko godina slične i za važne državne stvari čak i identične stavove do ovoga ne bi došlo, istakao je Šapić.

Na pitanje da li će on biti novi gradonačelnik Beograda, Šapić je rekao je on u lokalnoj politici 11 godina.

- Sada će biti 10. godina da vodim najmnogoljudniju opštinu u Srbiji i jednu od najnaprednijih. Da imam najviše iskustva, znanja i rezultata iz lokalne politike to je činjenica. Već sam se jednom kandidovao za gronačelnika Beograda, ima logike da budem kandidat na beogradskim izborima sledeće godine, ali politika je nepredvidiva - rekao je Šapić.

Kako je dodao, niko to ne može da kaže 11 meseci ranije.

TV VESTI GLEDAJTE KOD SVIH KABLOVSKIH OPERATERA U REGIONU! mts - 111 / 794, Supernova - 011, SBB - 023, EON - 023, Total TV - 037, SatTrakt - 011, Orion - 018, Pošta net - 110

Pratite "TV Vesti" i na društvenim mrežama: Instagram i Youtube!