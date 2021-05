Beriša: Kurti nema hrabrosti da se suoči, a on mora da stane prekoputa predsednika Republike Srbije i 'raspravi se faktima'

Milovan Drecun, predsednik skupštinskog odbora za KiM i Demo Beriša, predsednik matice Albanaca Srbije, komentarisali su za ''Novo Jutro'' tužbu koju je najavila portparolka takozvanog Kosova.

Drecun ističe da je nazivanje Srba genocidnim narodom zapravo politizacija. On dodaje da je u pitanju politička priča kojom Priština pokušava da skrene pažnju sa činjenice da je ona glavna kočnica u postizanju nastavka dijaloga.

- Počelo se sa Srebrenicom, a evo ovako se nastavlja sa pričama albanskih političara. Radi se o brutalnoj politizaciji genocida i obesmišljava se priča o svemu tome. Onde gde se stvarno desio genocid, izgubila se suština toga. Radi se o pokušaju da se stvari zamagle, a činjenica je da genocida prema Albancima nije bilo, i to ne može da se dokaze. Izmišljenje brojke o 20.000 navodno silovanih Albanki, 14.000 ubijenih Albanaca, njima ne može da pomogne da dokažu nešto nedokazivo. Ovo je samo politička priča kojom Priština pokušava da skrene pažnju sa toga da je ona glavna kočnica za napredak i nastavak dijaloga - objašnjava Drecun.

Drecun dodaje da je postojao genocidni plan OVK, a da je Srbija ta koja ima dokaze i brojke protiv Prištine. On ističe da je sa njihovih prostora proterano čak 250.000 Srba, Roma i ljudi koji nisu Albanci.

- Neko u Prištini misli da će do kraja godine Srbija da prizna Kosovo, i da će Kosovo postati članica EU, nakon čega će podići tužbu, a to se neće desiti. Postojao je genocidni plan, od strane OVK da se etnički očisti srpski narod, i drugi nealbanci. Maltretiranjrem, granatiranjem, kidnapovanjima, ubistvima, klanjem, silovanjem i proterivanjem. I sada kada neko kaže da je Srbija počinila genocid, treba da ima dokaze, kao što ih mi imamo. Mi imamo brojke koje su dokazive, a to će isplivati na površinu kada krene suđenje Tačiju - dodao je Drecun.

250.000 Srba, Roma i ljudi koji nisu Albanci su proterani, a ti ljudi se nisu vratili na Kosovo - dodao je Drecun potom.

Beriša dodaje da će Kurti na sve načine pokušati da izbegne razgovor sa predsednikom Republike Srbije. Takođe, ističe da EU treba da se bavi politikom Kurtija, koja, kako kaže, nigde ne vodi.

- Za mene ovo nije iznenađenje, Kurti će sve učiniti samo da nađe način da ne sedne za sto sa predsednikom Vučićem, i da se reše oni sporovi i pitanja koji bi im eventualno doprineli. Da teoretski uzmemo tu činjenicu, imali smo priliku da vidimo da je odbio razgovor koji je trebao da bude 11. On je istakao kako sve temeljno treba da se pripremi, a šta je radio 11 godina? On se ne bavi ni sa čim, niti zaštitom građana, niti sporazumom. Jasno je, ako je EU stalo do toga da mir na ovom prostoru saživi, onda oni treba da se bave politikom Kurtija koja nigde ne vodi - rekao je Beriša.

Beriša dodaje da, što se više bliži suđenje Tačiju, Veseljiju i Krasnićiju, i da ćemo videti koliko je dela učinjeno.

- Povodom novog mandata Rame, ćemo videti kako će se postaviti stvari između Rame i Kurtija. Jer oni imaju drugačiji pristup. Kurti nema hrabrosti da se suoči, a on mora da stane prekoputa predsednika Republike Srbije, i faktima se raspraviti. Niko ne uzima u obzir koliko je sudskih postupaka završeno, dokle su oni stigli. Na osnovu Kurtijevih izjava, ispada da Srbija ništa nije uradila i da nikoga nije procesuirala. Što se više približava suđenje grupi tačija, Veslejija, Krasnićija, videćemo sve više i više koliko je dela učinjeno - komentarisao je Beriša.