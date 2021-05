MALI NAKON ĐILASOVE KONFERENCIJE ZA NOVINARE: Tvoja odbrana nisu činjenice, već prostačke pretnje svima koji ti se suprotstave!

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije i član Predsedništva Srpske napredne stranke Siniša Mali ocenio je najnoviju konferenciju za novinare predsednika Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa kao još jedan u nizu pokušaja da sebe predstavi kao žrtvu.

Jedina žrtva je narod jer si ga ti opljačkao. I da, još uvek sam šokiran kako je tvoj mašinski mozak uspeo da organizuje toliku krađu. Na sreću, građani ne zaboravljaju šta si i na koji način radio, koliko si novca od njih pokrao i kako su živeli dok si bio na vlasti. Shvatili su oni kakvom finansijskom akrobatikom si se bavio i na koji način si stekao enormno bogatstvo.

Nisi ti mnogo pametniji od drugih jer znaš da izračunaš najobičnije procente, nego si samo mnogo veći lopov od drugih jer znaš isključivo da kradeš. Sada je jedino izvesno da će državni organi nastaviti da istražuju u kojim zemljama i na kojim računima si pohranio ukraden novac. Da te podsetim, do sada je poznato da imaš 57 tajnih računa u 17 država sveta, a klupko se i dalje odmotava - istakao je Mali i napomenuo da će javnost do detalja veoma brzo biti upoznata sa Đilasovom hobotnicom.

On je napomenuo da Đilas nikako ne može da shvati da nove laži nisu put do vlasti.

Tvoja odbrana nisu činjenice, već prostačke pretnje svima koji ti se suprotstave, ponižavanje naroda, tužbe i bezočne laži. Ali, budi siguran, to nas neće uplašiti i odvratiti od istine. Nećeš uplašiti ni državu, a nećeš sprečiti ni njene institucije da rade svoj posao - napomenuo je on i dodao da ga to što radi sigurno neće ponovo vratiti u fotelju i otvoriti put za nove malverzacije.

Mali je rekao da je odavno poznato da Đilasu smeta izgradnja i razvoj Srbije, jer u tome ne vidi profit na koji je navikao kako bi punio račune od Mauricijusa, preko Švajcarske do Hongkonga.

A da li si se setio da objasniš zašto se Srbija počinje da živi, da se razvija i gradi tek kada ste vi sišli sa vlasti? Najverovatnije niste mogli da postignete, jer ste bili previše zauzeti punjenjem sopstvenih džepova. Tako ste za vas napravili idiličan svet, gde se bukvalno kupate u milionima, dok je običan narod ostavljen na nemilost. U vaše vreme cvetala je i korupcija i kriminal, zatvarane su fabrike, izgubljeno je na hiljade radnih mesta. Ipak, narod je izabrao put prosperiteta i napretka – zaključio je Mali.