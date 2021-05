'CENJENI UREDNICI!' Lončar se obratio čelnicima DW I ARTE: Pomislio bih da Vam savest neće dozvoliti da mirno spavate posle ovakvog priloga

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar uputio je pismo urednicima DW i ARTE kao reakciju o reportaži koju su emitovali o Srbiji tokom pandemije virusa korona.

Pismo prenosimo u celosti:

Cenjeni urednici,

Iskreno verujem da je vrlo nelagodna situacija u kojoj ste se našli i da je izuzetno teško prihvatiti činjenicu da ne postoji jedan svetski mediji, posebno među onim najuticajnijim u vodećim državama sveta koji ne prenose objektivnu sliku o borbi Srbije sa pandemijom i o našoj izuzetnoj organizaciji vakcinacije, odnosno spremnosti rukovodstva naše države da učini sve kako bi na vreme zaštitilo svoje stanovnike, ali i stanovnike regiona, pa i šire, tako što će obezbediti dovoljne količine vakcina različitih proizvođača. Do juče ste u Srbiju dolazili samo kako bi delili lekcije iz demokratije, slobode javne reči, uspostavljanja vladavine prava i sličnim postulatima iza kojih ste nevešto krili svoje prave ambicije, pa sada ne čudi da Vam je teško da priznate ono što ceo svet vidi i na glas nam odaje priznanje. Čudi, možda, jedino to što Vam je trebalo toliko meseci da se pripremite, organizujete i objavite nešto poput priloga pod naslovom "Priča se o vakcinama, ćuti o mrtvima od kovida".

Pomislio bih da Vam savest neće dozvoliti mirno da spavate posle ovakvog priloga, ali znam da Vi savesti odavne nemate. Naša savest je mirna i možemo spokojno da spavamo, ali poslednjih 14 meseci imali smo malo prilike za san, jer smo noći i dane provodili u borbi za svaki život naših sugrađana, da obezbedimo uslove za rad naših medicinskih radnika, da obezbedimo opremu, materijale, lekove i naposletku dovoljne količina vakcina od različitih proizvođača, kada to mnogo razvijenije države nisu bile u stanju. Možda Vas je sve to pogodilo, možda Vam je zasmetalo to što smo se uhatili u koštac sa Koronom, a nismo navijali za nju, kao Vi i Vaši sagovornici.

Sve u svemu, čak ni Vi ne možete pobeći od činjenica. A one su ovakve...

Prilog "Srbija: Priča se o vakcinama, ćuti o mrtvima od kovida" stoji u potpunoj suprotnosti sa trenutnom realnošću koja se odvija u Srbiji, gde je 33 odsto građana dobilo obe doze vakcine, a gde je broj slučajeva Kovid-19 opao za 66 procenata tokom poslednjeg meseca.

Kovid-19 nas je sve potresao i svaki život izgubljen ovom pandemijom uvek će me opteretiti, ali istina je da nikada nismo skrivali informacije niti zavarali javnost. Neke zemlje su revidirale svoje podatke i izveštavale o različitim podacima iz dana u dan. Neki su čak i prestali da objavljuju broj preminulih. Srbija to nije učinila. Pogrešili smo na oprezu, prijavljujući čak i one koji su umrli sa simptomima Kovid-19, ali testirani negativno.

Tokom čitave pandemije ostali smo dosledni - nastavljamo da testiramo po visokim stopama i hospitalizujemo pacijente po potrebi. Ovo je sprečilo smrt i održalo naš broj na niskom nivou. Međutim, sigurno ćemo izvršiti reviziju podataka kada se završi borba protiv Kovid-19.

Neke druge države su odabrale različite pristupe kao odgovor na ovaj virus. Neki su pretrpeli petomesečne blokade, dok su drugi poput Srbije koristili drugačiji pristup. Ograničenja primenjena u aprilu pokazala su nam da možemo da kontrolišemo broj slučajeva kada oni postanu previsoki. Mesec dana kasnije, brojevima je sada lakše upravljati, a ciljane mere su pomogle da se izbegne katastrofalna šteta za našu ekonomiju.

Naša uspešna kampanja vakcinacije - koja potiče od pripremljenosti, otvorenog pristupa nabavkama i usredsređenosti na digitalizaciju - takođe je bila presudna u ovoj borbi. Danas nudimo Pfizer-BioNTech, Sinopharm, Sputnik V and AstraZeneca - sve vakcine koje su odobrile regulatorne vlasti u Srbiji i njihovim matičnim zemljama i koje ispunjavaju sve moguće sigurnosne standarde.

Iako se i u Srbiji suočavamo sa glasovima protiv vakcine, daleko manjim od onih koje imamo širom sveta, aktivno radimo na edukaciji naših građana o prednostima ove vakcine. Snažno podstičemo vakcinaciju, ali ona nije obavezna i građani moraju potpisati odricanje pre nego što prime vakcinu - kao i svuda drugde.

Lažne informacije se brzo šire u kriznim vremenima, ali naš cilj jeste i biće i dalje zaštita naših građana. To nam je prioritet.

Uz želju da se i u Vašim državama što pre dostigne procenat vakcinisanih koji je danas u Srbiji, želimo Vam svako dobro i spokojan san.