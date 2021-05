Hoće li Srbija proizvoditi i druge vakcine protiv korone: Premijerka dala odgovor i najavila nove projekte!

Premijerka Ana Brnabić obišla je danas punkt za vakcinaciju u opštini Mionica gde je samo za danas za vakcinu protiv kovida 19 bilo prijavljeno između 50 i 100 meštana.

Ispred punkta, premijerka je zatekla meštane tog sela, koji su strpljivo u redu čekali da prime vakcinu. Brnabić se građanima zahvalila što su se odazvali pozivu na imunizaciju, ističući da je to jedini način da zajedno pobedimo virus korona i vratimo se normalnom životu, proslavama, okupljanjima. Prema njenim rečima, vakcinacija je stvar odgovornosti i solidarnosti.

- Oni koji su se vakcinisali štite i sebe i one koji nisu vakcinisani - kazala je ona okupljanim građanima.

Premijerku Srbije Anu Brnabić, ministra zdravlja Zlatibora Lončara i predsednika opštine Ub Darka Glišića dočekao je predsednik opštine Mionica Boban Janković koji se najpre zahvalio predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, predsednici Vlade Ani Brnabić i resornom ministru koji ulažu velike napore kako bi se Srbija izborila sa pandemijom korona virusa, kao i svim ljudima koji su dali podršku procesu imunizacije.

- Želim da se zahvalim svim građanima koji su se odazvali pozivu za vakcinaciju, i onima koji će to učiniti u narednim danima Srbija treba da bude ponosna na činjenicu da imamo veći broj vakcina nego neke zapadnoevropske zemlje. Put koji je trasirao naš predsednik Aleksandar Vučić, put ekonomskog napretka i razvoja ne sme da zastane zbog loše i slabe informisanosti građana o značaju vakcine. I zato treba da damo svoj maksimum kako bi taj rad i trud države mi na lokalu materijalizovali, tako što ćemo da razgovaramo sa građanima, edukovati ih i informisati da je nauka već dokazala da je jedino rešenje za vraćanje normalnim tokovima života vakcinacija. Pozivam sve moje Mioničane, pozivam čitavu naciju da se u što većem broju vakcinišemo kako bi smo već jednom stavili tačku na pandemiju korona virusa - istakao je predsednik opštine Mionica Boban Janković.

Premijerka Ana Brnabić prilikom obilaska moblnih punktova za vakcinaciju u opštini Mionica za portal SrbijaDanas.com odgovorila je na pitanje da li će Institut Torlak proizvoditi i neke druge vakcine osim Sputnjik V i da li će se proizvodnja povećati u skladu sa potrebama, te se osvrnula i na uspeh eUprave usled borbe protiv epidemije korona virusa i prokomentarisala da li će se nastaviti sa ulaganjima u eUpravu, kao i to da li nas očekuju novi naučno-tehnološki parkovi u Srbiji.

- Što se Instituta Torlak tiče, Institut je predviđen za proizvodnju samo Sputnjik V vakcine, jednostavno tamo nema dovoljno kapaciteta za proizvodnju nekoliko drugih vakcina. Za kineske Sinofarm vakcine ćemo graditi neke potpuno nove kapacitete, videćemo da li će oni biti deo Torlaka tj. da li ćemo širiti Institut ili će biti zasebni. Kada smo pričali na sastanku kod predsednika Vučića bio je predlog da kada izgradimo tu novu fabriku, da i ona bude deo Instituta Torlak. Mi u okviru projekta proširenja Torlaka planiramo i izgradnju tog "Bio4" kampusa za bio-informatiku, bio-tehnologiju, bio-diverzitet i bio-medicinu zato je Vlada Republike Srbije pre dve nedelje usvojila odluku da uloži 5 miliona evra u centar za sekvenciranje genoma tako da će tamo Agencija za lekove, Torlak, Farmaceutski fakultet, biće Biološki fakultet, tamo nam je i Institut za molekularnu genetiku tako da ćemo tamo graditi centar izvrnosti za sve ono što se zove "životna nauka" - ističe premijerka za naš portal i dodaje:

- Ono što je važno istaći jeste da ulažemo u izgradnju novih tehnoloških parkova, gradimo naučno-tehnološki park i u Kragujevcu, super je što se ovi koje smo izgradili od 2015. godine, dakle, Beograd, Novi Sad, Niš, Čačak još uvek šire. U Beogradu planiramo proširenje i dogradnju još jedne zgrade. Hvala Bogu za to ima mnogo interesovanja - navodi premijerka u razgovoru za portal SrbijaDanas i objašnjava da je u planu da se oko 20. maja krene u izgradnju bio-instituta "Biosens" za digitalnu poljoprivredu.

Premijerka navodi da Srbija ide putem ulaganja u razvoj naše zemlje kako bi mladi ljudi ostajali u Srbiji, imamo podatke da se neki mladi ljudi iz inostranstva vraćaju u Srbiju, što se može videti prema podacima iz 2015. do 2019. godine.

- Po istraživanjima Instituta iz Beča za međunarodne studije, oni su radili istraživanja po kojima se mladi, visoko obrazovani ljudi više vraćaju u zemlju nego što idu iz zemlje i to je trend koji smo uspeli da preokrenemo zahvaljujući ulaganjima i strateškom pristupu naše budućnosti - navela je premijerka za SrbijuDanas i osvrnula se se na eUpravu.

- Mi smo krenuli sa eUpravom 2016. godine, Vlada je zakonom startovala 2017. godine i osnovala kancelariju zahvaljujući kojoj danas imamo sve ovo što imamo, zahvaljujući kojoj imamo ovako efikasan sistem u vakcinaciji i sve to zahvaljujući podršci predsednika Aleksandra Vučića, ali i zahvaljujući njegovoj nabavci vakcina. Nastavljamo da ulažemo u to i to je jedan veliki projekat za budućnost. Sa ministrom Lončarom nastavljamo da radimo na kompletnoj digitalizaciji i to je ono gde možemo da pomognemo našim građanima da se ne šetaju po upute, da se ne šetaju po papire koji su potrebni za bolovanje i slično, već da mi sve to uradimo za njih kao i što treba da radi jedna ozbiljna javna uprava - ističe premijerka u razgovoru za portal SrbijaDanas.