MINISTARKA GOJKOVIĆ O NAPADU BILJANE LUKIĆ NA PREDRAGA SARAPU: 'Cilj je bio mržnja, ovo je MORBIDNO, treba da zastraši svakog' (VIDEO)

Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković je za "Novo jutro" govorila o izboru za prestonicu kulture Srbije 2023. godine, ali i o nedavnom napadu Biljane Lukić na novinara Predraga Sarapu, koji je ocenila morbidnim i zastrašujućim.

Povodom nedavno objavljenog tvita Biljane Lukić, Gojković ističe da je u pitanju mržnja, i da je napad na Predraga Sarapu na taj način, krajnje morbidan i zastrašujuć. Ona dodaje da je svaka izjava opozicije - izjava mržnje.

Smatram da je Biljana Lukić, koja je član opozicione stranke Dragana Đilasa, i koja je na ovaj način okarakterisala vašeg novinara Sarapu, i stavila taj opis kako bi ga zgazila, pa se predomislila da ne bi prljala automobil, je tako morbidan, da treba da zastraši svakog. Cilj je bio mržnja, a stranka koju predvodi Đilas, oni do sada građanima nisu rekli, ni šta bi radili, ni gradili, ni ništa, ni na koji način bi se borili, nabavili više vakcina u odnosu na predsednika države i ostalo. Svaka izjava, je izjava mržnje - komentarisala je Gojković.

Gojković podvlači da je, u nameri da se stane na put napadima na novinare, Ministarstvo kulture i informisanja osnovalo dve radne grupe, gde se jedna od njih bavi upravo sigurnošću i bezbednošću.

- Vođa opozicije, Dragan Đilas je napravio podelu između novinara, gde jedan deo Srbije ne reaguje jednako na svaku vrstu govora mržnje i ugrožavanje novinara. Jednostavno, neki su im simpatični, neki im nisu simpatični. Ministarstvo kulture i informisanja ne može tako da radi, mi smo osnovali dve radne grupe, jednu za implementaciju strategije i akcionog plana, a druga je radna grupa koja se bavi bezbednošću i sigurnošću. Naš je zadatak da reagujemo svaki put kada neko, ili verbalno, ili na drugi način ugrožava bezbednost novinara - rekla je Gojković.

ĐILAS PODELIO NOVINARE NA PODOBNE I NEPODOBNE

Ona se osvrnula i na dan koji je trebao da bude posvećen slobodi medija, gde je Dragan Đilas iskoristio priliku, te podelio novinare na podobne i nepodobne, smatrajući podobnim, samo one novinare koji su, kako Gojković navodi, njegovi, i koji rade za njegove medijske kuće.

- Dan koji je trebao da bude posvećen slobodi medija, Đilas je jedini političar, koji je tog dana dao saopštenje, da novinare, koji ne rade za njegove televizijske kuće, treba staviti u logore i obeležiti ih, a ovi drugi koji rade za njega su podobni. To je zastrašujuće, jer to šalje poruku, da ako oni budu jednog dana na vlasti, ovde ćemo svi u Srbiji biti podeljeni na podobne i nepodobne - podvukla je Gojković.

IZBOR GRADOVA I OPŠTINA SA NAJBOLJOM KULTURNOM I TURISTIČKOM PONUDOM

Ministarka Gojković je najavila novi konkurs i projekat Ministarstva kulture i informisanja, koji će biti, izbor gradova i opština sa kulturnim i turističkom ponudom. Ona dodaje da je konkurs objavljen u petak, a da će se u septembru znati koji grad u Srbiji će poneti ovu laskavu titulu, a da to nisu Beograd i Novi Sad.

- Potpuno novi konkurs i novi projekat Ministarstva kulture i informisanja, po uzoru na projekat Evropske prestonice kulture. To je uvela Melina Merkuri kada je bila evropski komesar za kulturu, a to je projekat koji je pokazao velike i dobre rezultate. Idealno da u godini, kada se Novi Sad priprema da bude evropska prestonica kulture za 2022. godinu, pokrenemo projekat izbora "Predstavnici kulture Srbije". Raspisan je u petak, imamo odličnu komisiju, na čelu je Tijana Bugarski, upravnica galerije Matice srpske. Tu su i direktorka za zaštitu spomenika kulture, gospodin Popović koji je u turističkom delu komisije, jer to treba da bude izbor gradova i opština sa kulturnim i turističkom ponudom. U septembru će biti objavljeno koji će grad biti prvi nosilac ove titule, a da to nije Beograd ili Novi Sad - objasnila je Gojković.

Ministarka ističe da je stalno na terenu, i da je oduševljena odzivom lokalnih samouprava koje su učestvovale u konkursu vezanim za novčanu pomoć ministarstva kulture i informisanja.

- Želimo da tako podignemo vidljivost čitave Srbije. Ja sam oduševljena onim što sam videla, stalno sam na terenu. Postoje gradovi koji su u fokusu, podigli smo iznos novca kojim pomažemo pojedinim gradovima. U toj konkurenciji je učestvovalo 75 gradova, i time se pokazalo da se lokalne samouprave bore za svoje gradove - komentarisala je Gojković.