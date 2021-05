Sagovornici Pinka otkrivaju: Šta će se desiti ako se KFOR i UNMIK povuku sa KiM?

Predsednik Albanaca matice srpske Demo Beriša i predsednik odbora za KiM skupštine Srbije Milovan Drecun, prokomentarisali su da bi vojna vežba, koju će izvoditi vojnici SAD - a na prostoru KiM, mogla biti opasna po Srbiju iz više razloga.

Drecun ističe, da ideja, da se KFOR ugasi na prostorima KiM, zahteva saglasnost svih zemalja članica, a da sa druge strane, Kina i Rusija to sigurno neće uraditi. On napominje da bi, ukoliko bi se to desilo, sigurno došlo do sukoba kosovskih i naših snaga duž administrativnih linija.

- Misija KFOR - a je statusno neutralna, i ona je tamo da čuva bezbednost i mir. Taj mandat joj je poveren od strane UN, na osnovu koje su došle međunarodne snage, i Srbija se složila sa rezolucijom 12 - 44. Da bi se donela odluka, da se ugasi misija KFOR - a, da se te snage povuku, to zahteva saglasnost svih stalnih članica saveta bezbednosti, među kojima su Rusija i Kina. To ne znači da neka od zapadnih zemalja neće pokušati da to uradi, a ne zaboravite da je u poslednjih nekoliko godina bilo pokušaja da se dokaže kako je misija nepotrebna, kako je Kosovo napredovalo, i kako sve cveta. Pokušaji nisu bili uspešni, ali su pokazali cilj vodećih zemalja, da kada omoguće odlazak međunarodnog civilnog društva sa KiM. A ako bi se to desilo, i ako bi se kosovske bezbednosne snage rasporedile uz administrativnu liniju, to bi nesumnjivo dovelo do sukoba sa našim snagama, ali Srbija to ne bi dozvolila - rekao je Drecun.

On dodaje da bi takvim činom, bila izazvana i rekacija ekstremnih Albanaca, ali i muslimana u raškoj oblasti, koji su u dobroj korelaciji sa Albancima na KiM.

- To ne samo da bi rezultiralo sukobom sa našim snagama, već bi izazvalo reakciju ekstremnih Albanaca koje bi Priština podstakla na jugu centralne Srbije, ali i ekstremnih muslimana u Raškoj oblasti, koji imaju komunikaciju i duboku saradnju sa Albancima na KiM. To bi takođe izazvalo nemire i u Severnoj Makedoniji - konstatovao je Drecun.

Drecun napominje, da će u toku vojne vežbe na Kosovu, vojska SAD - a sigurno ostaviti deo naoružanja, što može biti opasno.

Vojni budžet će takođe biti dupliran, i ne treba se zaboraviti da se na KiM trenutno odigrava vojna vežba. Bilo je najavljeno učešće 209 pripadnika, a sada je to otišlo na 330. Nema dileme, da će nakon toga, SAD možda ostaviti deo naoružanja, ali i opremu za istraživački rad, što može da bude opasno - nastavio je Drecun.

Beriša se složio sa sagovornikom, te napomenuo da je oprema koju će ostaviti za vazdušno osmatranje, koja će, kako otkriva, biti postavljena na najvišem vrhu bivše Jugoslavije - Đeravici.

- Podržavam ovo što je Drecun rekao. Kada posmatramo deo teritorije Kosova, gde će se angažovati kosovske bezbednosne snage, i gde će biti ta vojna vežba, one ukazuju na činjenicu da će amerikanci pokušati da ostave deo opreme za vazdušno osmatranje i javljanje, jer će ta vežba biti u Đeravici, na najvišoj tački bivše Jugoslavije - rekao je Beriša.

Beriša dodaje da svi porblemi ali i nemiri potiču od sve boljeg položaja Srbije, kao i ekonomskog rasta, koji je neuporediv sa onim iz 2008. godine.

- Ja sam protivnik dolaska vojnika iz regiona bivših jugoslovenskih republika, jer još su sveže rane, da bi mi doprineli pomirenju na KiM. Sve ovo ima cilj da se doprinese vršenju pritiska. Jer kako Srbija jača, tako se pojavljuju problemi. Srbija jača ekonomski, ne može se meriti, nema parametara da se vidi gde je Srbija bila 2008. godine, a gde danas - podvukao je Beriša.