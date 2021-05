'IMAMO MINUT IPO DA SE SKLONIMO, A TO JE ČITAVA VEČNOST!' Olga Izrael iz Tel Aviva: Milioni su u direktnoj opasnosti

Pukovnik vojno - obaveštajne agencije u penziji Tomislav Đurin, diplomata, novinar i publicista Dragan Bisenić su zajedno sa predsednicom nevladine organizacije "Monitor" Olgom Izrael prokomentarisali trenutna dešavanja u Tel Avivu, kao i sedmodnevne napade od strane Hamasa.

Predsednica nevladine organizacije "Monitor" Olga Izrael se za "Novo jutro" javila uživo iz Tel Aviva, dajući najnovije informacije povodom sedmodnevnih napada od strane terorističke organizacije Hamas, iz Gaze koja nasumice gađa civilne ciljeve širom Izraela.

- Od početka nedelje je sve napeto i vrlo neprijatno. Nalazimo se pod konstamtnom paljbom raketa od strane Hamasa u Gazi, koja nasumice gađa civiljne ciljeve širom Izraela. Milioni su u direktnoj opasnosti, ali imamo sreću što je odbrana razvijena, ali i civilna zaštita. Imamo tehnologiju "čelična kupola" i ona presreće rakete koje Hamas ispaljuje. Raketa neće pogoditi cilj, već se raspada. Imali smo situaciju da je na komšiju pao taj komad. Svi imamo aplikacije, zvanične civilne zaštite, gde nas obaveštaju o uzbunama, i to nam daje dodatni osećaj kontrole. Mi imamo minut ipo da se sklonimo, a to je čitava večnost - objasnila je Izrael.

Izrael dodaje da je od početka nedelje stiglo preko hiljadu uzbuna, a da su ih prve večeri, imali čak sedam, jednu za drugom.

- Imali smo nekoliko hiljada uzbuna, kada je prvi put oglašena uzbuna, imali smo ih sedam, jednu za drugom, ispaljeno je nekoliko raketa. Deca čuju bum za bumom, čuju presretanje raketa, ali mi ne znamo gde je to palo - nastavljala je Izrael.

Ona otkriva da je ovaj ciklus agresije počeo pre tri nedelje, kada je Hamas ispaljivao rakete u okolini pojasa gaze, a onda su se pojavili i baloni, za koje su vezivane eksplozivne naprave.

CIKLUS AGRESIJE JE POČEO PRE TRI NEDELJE Ovaj ciklus agresije nije počeo ove, već pre tri nedelje, kada je Hamas ispaljivao rakete u okolini pojasa Gaze, a onda je usledio napad balonom. To su dečiji, šareni baloni, za koje Hamas vezuje eksplozivne naprave. Oni sleću u njive, u šume...Sve je to ispraćeno neverovatnim nemirima, spaljuju se Sinagoge, što nikada nije viđeno od Drugog svetskog rata, i jasno je svakome ko posmatra, da je u pitanju orkestriran pokušaj napada na Izrael iznutra i spolja - objasnila je Izrael.

Bisenić ističe da je egipatska delegacija, iako se nije srela sa izraelskim zvaničnicima, ipak iznela plan, koji podrazumeva jednogošnji prekid vatre.

- Diplomatski napori idu paralelno sa vojnim operacijama koje traju na granici između Izraela i pojasa Gaze i to su uzvratne vojne operacije izraelske vojske. Egipatska delegacija je boravila u Gazi i u tel Avivu, međutim, nije se srela sa izraelskim zvaničnicima, ali je iznela plan. A to je jednogodišnji prekid vatre, i još neke stvari koje se tiču građenja na određenim teritorijama - rekao je Bisenić.

Bisenić ističe da je siguran da će nemiri trajati još nekoliko dana, nakon čega će doći do diplomatskog rešenja.

- Prerano je da se bilo šta objavljuje, a egipatska delegacija jeste otvorila vrata pregovorima. Ono što se sada događa, može da se poveže sa Bajdenovom izjavom, a on je dao izvesno vreme Izraelu da uzvrati Hamasu, a ono što se sada događa, i po intenzitetu, možemo predpostaviti da će to trajati još par dana, nakon čega će doći do diplomatskog rešenja - objasnio je Bisenić.

Đurin ističe da je izraelski ambasador izjavio da je spreman na pregovore.

- Ja imam ohrabrujuće vesti, juče je izraelski ambasador u Moskvi izjavio da je spreman na pregovore. Hamas je radikalno krilo koje je formirao šejk, koji je ubijen, i tada je nastala ta krovna organizacija radikalnih islamista - otkrio je Đurin.