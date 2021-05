DAČIĆ ZA PINK: Zahtevi za povlačenje KFOR i UNMIK sa Kosova i Metohije su VIŠE PRETNJA, nego što su realni da se ostvare

"Rezolucija 1244, iako je izgubila na značaju, i dalje postoji, a da bi se ukinula, mora da se donese odluka i to je naša najveća prednost u ovom trenutku", kaže predsednik Narodne skupštine.

Zahtevi da se KFOR i UNMIK povuku sa Kosova i Metohije više su pretnja, nego što su realni da se dogode, izjavio je za Televiziju Pink predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić.

- Rezolucija 1244, iako je izgubila na značaju, i dalje postoji, a da bi se ukinula, mora da se donese odluka i to je naša najveća prednost u ovom trenutku jer, da bi se neka odluka donela, ona mora da se izglasa. To znači da bi morale da se obave konsultacije sa članicama SB UN, uključujući i dve stalne članice tog saveta, Rusiju i Kinu, gde mi imamo podršku - rekao je Dačić.

On je dodao da ga, s tim u vezi, ne čudi to što je predsednik Aleksandar Vučić izjavio da će jedna od velikih svetskih sila tražiti povlačenje KFOR i UNMIK sa KiM, navodeći da su to i političke i obaveštajne informacije koje dobijamo u vezi sa stavovima određenih zemalja.

To je samo još jedna podrška prištinskim stavovima u smislu da se situacija na KiM normalizuje i da za time više nema potrebe, a sa tim su išli i pritisci da što ređe budu sednice Saveta bezbednosti posvećene KiM koje su pre bile četiri puta godišnje, a sada su dva puta.

Kaže da je dobro što je ostalo da sednice budu i dva puta godišnje jer je, kako je rekao, ocigledno da "postoji sprega u izgradnji tih stavova". Prema njegovim rečima, zahtevi za povlačenje KFOR-a i UNMIK-a sa Kosova i Metohijnije nisu ništa novo.

- To nije ništa novo što se već nije čulo na sednicama Saveta bezbednosti. Istina, to je do sada pričala samo prištinska strana jer oni ne propuštaju tu sednicu i priliku da kažu kako sve misije treba da odu sa KiM i kako je tamo stanje normalno - rekao je Dačić za "Novo jutro" i dodao:

Zato je važna najavljena poseta predsednika Briselu, odnosno sastanak sa Stoltenbergom. Više puta smo i zajedno išli u NATO, jer je saradnja sa njima važna, budući da su upravo oni odgovorni za bezbednost na KiM. Siguran sam da će razgovor biti koristan, između ostalog i zbog najava koje su se čule prethodnih dana, a o ulozi Hrvatske na KiM.