Spasić o Zvicerovim pretnjama Vučiću i Vulinu: 'ON JE U MUŠIJOJ RUPI, ULOVIĆE GA KRIMINALNO PODZEMLJE'

Advokat Svetozar Vujačić, bivši obaveštajac Božidar Spasić i potpukovnik u penziji Ljuban Karan, komentarisali su za "Novo jutro" najnovije detalje vezane za vođu kavačkog klana koji je, kako sprpske bezbednosne službe navode, izjavio da će platiti deset miliona evra, da "Srbija pliva u krvi".

Spasić ističe da Zvicer nije u poziciji da preti ili bilo šta nudi preko advokata, jer se nalazi u "mišijoj rupi", bez "cvonjka". On dodaje da će njega kriminalno podzemlje uloviti, ili likvidirati.

- Ono pismo, koje je kao stiglo od navijača, to ne pišu oni, nego para državna aparatura, koja prati aktivnosti mafije. To pišu oni koji pišu Evropskom parlamentu i ostalo. Oni koji se žale u briselu na vreme, oni koji ovde izmišljaju priče. Ne mislite valjda da grupa u zatvoru to može da napiše? I još nešto, u vezi Zvicerove ponude, on se nalazi u mišijoj rupi, on nema da ponudi cvonjak. Njega će kriminalno podzemlje uloviti ili likvidirati. Neka samo dođe da objasni sve - dodao je Spasić.

O navodima da je Zvicerova poruka pretnja bezbednosti ili pak neko terorističko izdanje, Spasić ističe da je istraga konačno stabilizovana, i da ima dovoljno materijala da se podižu optužnice.

- Kada smo počeli da govorimo o ovom klanu, mi smo govorili koliko je to složena operacija. Javnost još uvek ne može da sagleda koliki su to pravci, i kakvi su im bili planovi. Sada, kada je istraga stabilizovana, kada dokazi dolaze na svoje mesto, možemo da razmišljamo o prvim optužnicama. Kada pogledate one fotografije, o silnom oružju, pitaš se da li je to para policijska, para vojna, ili grupa koja se naoružala za ratna dejstva. Mi tek sada vidimo da će ministar Vulin morati da ispita ponovo zakon o oružju - rekao je Spasić.

Vujačić podvlači da Zvicerove pretnje predsedniku Srbije, kao i ministru Vulinu, nemaju osnova, jer naše bezbednosne službe sve drže pod kontrolom.

- Zvicer po mom ubeđenju nije pobegao iz Crne Gore. On je još uvek jedan od glavnih igrača bivšeg režima tamo, i dan danas vuče konce. Što se tiče njegovih pretnji Vulinu ili Vučiću, ja ne brinem i ne doživljavam, jer naše službe bezbednosti sve drže pod kontrolom. Tako da tu ne može Zvicer ni da priđe, niti njegovi ljudi. ja imam informacije da su Zvicer i Ljepoja sedeli, kao veliki prijatelji jeli i pili sa jednim Niškim sudijom, a šta se posle desilo, to se ne zna. Javlja se sve više ljudi od ovih dvadeset dvoje optuženih, da kažu istinu, da kažu šta se desilo. A ako se proveri da je to tačno, oni mogu da budu svedoci - optuženi, i da dobiju manje kazne - objasnio je Vujačić.

Vujačić ističe da je tajna prostorija u Ripoteku bila iznenađenje za sve, čemu svedoči i odlazak Ministra Vulina na tajnu lokaciju kavačkog klana.

Ta prostorija u Ritopeku, jer je to bilo iznenađenje za sve, pa su lično Bata Gašić i ministar policije Vulin išli da vide da li je to tačno. Tu se prvo ruši zid, pa se onda dole silazi. Ta prostorija je pretrešena sto puta, ali niko nije mogao da pretpostavi da je to tako skriveno. To pto Zviceru nije po volji, možda je zato što ćevapi nisu bili ukusni - rekao je Vujačić potom.

Karan podvlači da je strani faktor u celoj priči o klanovima posebno interesantan. On navodi da je DEA ta, koja diktira koji klanovi mogu da rade, a koje će uništiti.

- Strani faktor je za mene posebno interesantan. Bez obzira što je ovo toliko drastično, da ne može da se sluša, jer vidimo od početka da su neke službe upletene. Ova Ana B. crnogorska, pa albanska. Pojavljuje se DEA, i ona je kao pokrenula kompletne akcije da se ti klanovi unište, a imam utisak da je njihov cilj drugačiji. Oni, po svemu sudeći diktiraju kojim klanovima će dozvoliti da rade, a koje će uništiti. Imam utisak da su i zapadni moćnici rešili da promene vlast u Crnoj Gori, a da se ništa ne promeni. Vrh sadašnje Vlade Crne Gore ide uz rame ambasade - podvukao je Karan.