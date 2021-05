VUČIĆ: PRIJEPOLJE DOBIJA GASOVOD! Za 15 dana počinje izgradnja novih puteva, dovešćemo i VELIKOG INVESTITORA - Menjamo život u ovom kraju (FOTO+VIDEO)

Vučić je posetu Zlatiborskom okrugu započeo susretom sa gradjanima i poljoprivrednim proizvodjačima Prijepolja. Predsednik je u razgovoru sa njima rekao da će već za 15 do 20 dana doći mašine koje će uraditi tri puta, od Prijepolja do Mileševe, put do Ivanja, kao i put Kamena Gora - Bare.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti je Prijepolju i Priboju u Zlatiborskom okrugu.

Kako je najavljeno, Vučić se u Prijepolju sastao sa poljoprivrednim proizvođačima, a u toku je sastanak predsednicima opština Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i Sjenica.

U Priboju je potom predviđeno otvaranje hotela Terme 36.6, a zatim fabrike AFT.

Predsednik je, po dolasku u Prijepolje, izjavio da su saobraćajnice najvažnije za investitore, te će se jedna brza, koja će se spajati sa auto-putem, raditi, kako bi se dovele nove fabrike i kako bi se obezbedila nova ulaganja.

- Potreban je vodovod, gasovod i kanalizacija, naravno, a ono što sad mogu da vam obećam, to je put do Mileševe, do Ivanja, kao i put Kamena Gora-Bare. Već za 15-20 dana videćete da mašine izlaze na teren i da počinjemo da radimo - kaže predsednik i dodaje:

Ja ono što obećam, ispunim. Zato neću i ne mogu da obećam sve.

Građani su molili predsednika za pomoć, uglavnom u vezi zaposlenja. Tako je mladoj Prijepoljki koja je završila psihologiju, a koja svakodnevno putuje na Zlatibor zbog posla, poručio da će sa njom i njenoj majkom razgovarati nešto kasnije, kako bi se pronašlo rešenje za njeno zaposlenje u ZC Užice.

Pitanje gasovoda je, kaže predsednik, izuzetno važno za dolazak investitora, a koštao bi 75 miliona evra.

- Ove godine krećemo, uložićemo 30 miliona evra i dobićete gasovod - rekao je Vučić posle telefonskih konsultacija sa ministrom finansija Sinišom Malim.

Vučić je razgovarao i sa poljoprivrednim proizvođačima. Istakao je da se nada da će za par godina moći da bude pokrenuta proizvodnja traktora, a ne samo njihovo sklapanje.

Građani su izrazili zahvalnost i zadovoljstvo zbog subvencija za traktore koje im, kako su istakli, mnogo znače. Predsednik je porazgovarao sa poljoprivrednicima i saslušao njihove probleme i molbe, koje su se uglavnom odnosile na novu mehanizaciju i na asfaltiranje puteva.

Predsednik se obratio okupljenima u Prijepolju, ističući da je obećao sledeće:

- Uradićemo, za sve 4 opštine, primarni gasovod. Što se tiče Prijepolja, uradićemo put do Mileševe, do Vodene Poljane ćemo početi da radimo, uradićemo put Bare-Kamena Gora, kao i put iz Prijepolja ka Ivanji i Ivanja-Sopotnica - rekao je Vučić.

U Župi će biti urađena nova trafo stanica, kao i uređenje mreže kako bi svi imali struju.

- Uz gasovod, uradićemo brzu saobraćajnicu koja bi trebalo da spoji Prijepolje sa auto-putem. Tada će dolaziti investitori. Ići ćemo na dalja ulaganja u Zdravstveni centar, pomoći ćemo opštini da vrate svoje dugove i da bude zdravija, te da komunalna preduzeća rade bolje - kaže Vučić.

Ističe da se sve ovo radi da bi se privukli investitori, a da je Prijepolje dosad bilo bez značajnijeg investitora.

- Jasno vam je da ćemo uskoro i ovde dovesti velikog investitora. Moja poslednja poruka vama je ta da sam razgovarao sa mnogo finih ljudi, sa Mihajlom, ali i sa Vahinilom. Moramo da čuvamo bratske odnose, da budemo najbliži jedni sa drugima, da mi Srbi brinemo o Bošnjacima i oni o nama. Živela Srbija - rekao je predsednik.