'TO SE NE RADI I NIJE NORMALNO!' Šešelju u jutarnjem pustili JEZIVI SNIMAK na kojem Vuletić jede ćevape i govori 'UKUSAN JE OVAJ GOKSI': Reč je PSIHOPATI! Zaprepašćen sam (VIDEO)

Predsednik SRS Vojislav Šešelj gostovao je u jutarnjem programu TV Pink.

Lider Srpske radikalne stranke dr Vojislav Šešelj govorio je jutros o borbi protiv organizovanog kriminala, te se osvrnuo na postupke bivšeg potpredsednika Partizana Vladimira Vuletića i njegovo morbidno gostovanje na jednoj televiziji.

Naime, Vladimir Vuletić je tokom gostovanja na jednoj televiziji na najmorbidniji način imitirao svog prijatelja Veljka Belivuka i rugao se njegovoj žrtvi.

– Dobar Goksi, odličan! To je navijač Zvezde za kog navodno kažu da je ubijen i samleven u mašini, tako da stigao nam je Goksi – kazao je Vuletić, dok je jeo ćevape u emisiji.

Šešelj je rekao da je ovakvo ponašanje zaprepašćujuće, jer je reč o doktoru nauka i docentu na Rimskom pravu.

- Ni u vreme Rimljana ne bi bilo dostojno da jedan intelektualac govori takve stvari. Ja sam pristalica svih vrsta humora, posebno crnog, ali neka mera mora postojati. Bio sam spreman da pravim takve šale i viceve na račun, recimo, Tita i njegove noge, ali on je bio zlikovac i zločinac najgore vrste – ocenjuje Šešelj za Pink.

Lider SRS kaže da je reč o pokušaju neduhovitog čoveka da se predstavi duhovitim na najgori mogući način.

- Reč je o psihopati jer ne mogu ni da zamislim da jedem ćevape, a da smislim i kažem da jedem meso mladog čoveka koji je stradao, bez obzira da li je bio umešan u kriminal ili ne. To možda gledaju roditelji tog čoveka! To se ne radi i to nije normalna stvar – kaže Šešelj.

Podsetimo, postoji sumnja da je ozloglašeni klan Veljka Belivuka ubio Veličkovića, a zatim ga samleo u mašini za mlevenje mesa. Sumnja se da su nakon toga napravili ćevape od njega i poslali ih svom nalogodavcu Radoju Zviceru.

Vuletić se, naravno, nije osvrnuo na to kako će porodica ubijenog doživeti njegov morbidni nastup, a u grohotnom smehu pridružili su mu se i voditelji emisije.

