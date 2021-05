Arno Gujon o Srbima na KiM: Mi možemo da pomognemo Srbima koji žive u enklavama, da ostanu tamo da žive

Arno Gujon, direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu i direktor Organizacije Solidarnost za Kosovo, otkrio je na koji način, uspeva da dopre do Srba koji žive u enklavama i zabačenim selima na KiM.

Povodom njegovog nedavnog susreta sa Emirom Kusturicom, Gujon otkriva da se tokom sastanka izrodilo dosta ideja koje će biti važne za naše ljude u dijaspori i regionu.

- Proteklo je divno, kod Kusturice, to druženje se odužilo do kasno u noć. Razgovarali smo o Srbiji i Francuskoj, o međunarodnim kretanjima i kulturi. Iz tih razgovora se izrodilo dosta ideja, i mislim da će neke stvari biti jako značajne za naše ljude u regionu i dijaspori.

Gujon dodaje da njegova organizacija ne može da pomogne u ključnim problemima na KiM, ali da mogu da se potrude da meštani ne napuštaju svoja mesta stanovanja.

- Najveći problemi za Srbe na KiM su takvi da ni mi kao organizacija ne možemo da ih rešimo. To je nasilje, napadi, diskriminacija... Od početka godine je 12 crkava na Kim opljačkano, bilo je napada na ljude u Hoči i svuda. Mi možemo da pomognemo Srbima koji žive u enklavama, u zabačenim selima, da ostanu tamo da žive, da im damo mogućnost da rade, tako što ćemo izgraditi farme. U Gračanici smo otvorili jednu, uložili smo 65.000 evra. Otvorili smo školu u Kuzminu, sa lepim toaletima, sve je čisto, novo, i potrebno. Renovirali smo tri škole, obilni su radovi, i to je ono što možemo da radimo za ljude, decu i obrazovanje - rekao je Gujon.

Nastavljajući razgovor, on napominje da je uprkos zabrani ulaska na teritoriju KiM, njegovim volonterima omogućeno da dođu do svih mesta i sela, te da u saradnji sa Eparhijom raško-prizrenskom i narodnim kuhinjama uspeva da realizuje sve projekte.

- Već dve ipo godine meni stoji ta zabrana, ali hvala Bogu, volonteri mogu da idu to tih sela. Imamo odličnu saradnju sa Eparhijom raško-prizrenskom, sa narodnim kuhinjama, i oni su naše uši i oči na KiM. U svakom seocetu ima sveštenik koji zna sve što treba, i zajedno sa njima realizujemo te projekte - objasnio je Gujon.

Gujon dodaje da će borba za kulturu i kulturno nasleđe biti veoma žestoka, a da će, ukoliko dođe do otimanja istog, to biti problem, ne samo Srba, već evropske civilizacije.

- Borba za kulturu i kulturno nasleđe će biti veoma žestoka, i treba da se borimo do kraja. I ako uspeju, a ne verujem da će uspeti, onda su oteli deo identiteta srpskog naroda, ali i evropske civilizacije. I to je problem svih nas, ja gde god da idem, ja to kažem. To nije problem samo Srbije, već cele civilizacije. Jer ako se to desi na KiM, može da se desi bilo gde - rekao je Gujon.