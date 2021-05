Spasić: Podrška korekciji "švajcarske formule" za rast penzija

Srpska liga podržava inicijativu predsednika Partije Ujedinjenih penzionera Srbije Milana Krkobabića da se izvrši korekcija švajcarske formule za usklađivanje rasta penzija koja se trenutno primenjuje. Dogovor se može postići samo u stručnoj javnoj raspravi, posle koje bi usledile izmename i dopune Zakona o PIO – izjavio je Zoran Spasić, potpredsednik SL.

- U toj javnoj raspravi treba da učestvuju politički faktori, stručnjaci, predstavnici udruženja penzionera, Fiskalni savet i drugi koji će svojim znanjem i iskustvom doprineti što boljem funkcionisanju ,,švajcarske formule“, a ohrabruje i to što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao saglasnost da se koriguje postojeći model „švajcarske formule“ i najavio mogućnost da se penzije ubuduće obračunavaju po švajcarskom modelu plus plus – dodao je Spasić.

Prema njegovim rečima, švajcarska formula plus plus u osnovi znači da bi penzije, pored usvojenog modela usklađivanja sa 50 odsto inflacije i 50 odsto rasta prosečne zarade, bile korigovane i ukoliko njihovo učešće u BDP-u padne ispod 10 odsto.

- SL podržava korekciju švajcarske formule, pre svega u delu koji se odnosi na usklađivanje prema rastu zarada i to tako da sa sadašnjih 46 odsto taj procenat dostigne 50 odsto prosečne zarade, ali i dodatno poveća – zaključio je Spasić.