Sekretarka za trgovinu SAD: Srbija je ekonomski motor Zapadnog Balkana (FOTO)

- Radujemo se nastavku i proširenju naše bilateralne saradnje, naročito u informaciono-komunikacionim tehnologijama, infrastrukturi, zdravstvu i čistoj energiji - napisala je američka sekretarka za trgovinu.

Uz ovaj tvit, Raimondo je postavila sliku američke i srpske zastave uz natpis: "Proslavljamo 140 godina američko-srpskih odnosa".

Ambasador Srbije u SAD Marko Đurić, retvitovao je poruku Raimondove i zahvalio američkoj sekretarki na energiji, entuzijazmu i znanju koje ona i njen tim ulažu u jačanje trgovinskih veza, na dobrobit dveju ekonomija.

- Kontinuirano partnerstvo sa američkim ministarstvom trgovine je od ključnog značaja da odnosi postanu još sadržajniji i jači! - napisao je Đurić na svom Tviter nalogu.

Thank you, Madam Secretary, for the energy,enthusiasm and knowledge you&your team are investing in strengthening 🇷🇸🇺🇸 commercial ties to the benefit of our economies. Continued partnership w/@CommerceGov is essential for making 🇷🇸🇺🇸relationship ever more substantial and stronger! https://t.co/lO8nBdpQfY