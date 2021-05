KARADŽIĆ SE IZNENADA JAVIO IZ ENGLESKE: Čekam premeštaj u zatvor kod Sautemptona IMA 2 ZAHTEVA ZA UPRAVNIKA

Prvi predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić prebačen je juče u Englesku na služenje doživotne kazne zatvora, a njegova ćerka Sonja Karadžić je otkrila šta joj je rekao poslednji put kad su razgovarali.

U 14 sati juče Karadžić se javio ćerki Sonji iz Londona i rekao da su ga prebacili i da čeka premeštaj sa trenutne lokacije na jug Britanije u zatvor koji se nalazi 100 kilometara od Sautemptona.

- Iz Haga su mu dozvolili da se čuje sa upravnikom zatvora u kome će biti, a interesovalo ga je da li svoje knjige i spise može da prebaci iz Haga u zatvor u Engleskoj gde će služiti doživotnu kaznu. Rečeno mu je da će biti smešten u novi deo zatvora iz 60-tih godina prošlog veka - kaže advokat Goran Petronijević.

Dodaje da Karadžić pregovara kako bi svoje hard diskove prebacio iz jedinice u Sheveningenu:

- Karadžić je pregovarao da prebaci hard diskove iz Ševeningena jer piše reviziju postupka, ali još ne zna da li će to moći da uradi. Tražio je da ima kompjuter kako bi mogao da radi na reviziji postupka. Njemu je bezbednost primarna i jedino je može imati u samici, a pitanje je da li će imati uslove koje je tražio - rekao je pravni zastupnik Radovana Karadžića.

Porodica sumnja u dobre namere prema Radovanu

Sonja Karadžić Jovičević kaže da porodica opravdano sumnja u dobre namere prema Radovanu i da je njegovo naglo prebacivanje u Englesku samo dokaz da se sve radi kako bi mu se zagorčao život.

- Ne znamo ništa o njemu od juče. Čekamo da se opet javi. Neizvesnost nas uništava u čekanju Radovanovog poziva - kaže Sonja.

Dodaje da sad ima već 15 meseci kako ga porodica nije posetila i videla i da je to najduži period od kada je u zatvoru da ga nisu videli.

- Sve što su mogli da nam zakomplikuju da ga vidimo to su i uradili. Prebacivanje u Englesku je potez kako bi ga dodatno odvojili od porodice jer je to zemlja za koju treba viza. Na to sve strane diplomate likuju po Tviteru jer je Radovan prebačen u Englesku što je sramota i skandalozno - kaže Sonja.

Ističe i da se onemogućavanjem da u Englesku prebaci dokumenta i knjige na kojima radi jasno vidi da se sve čini da mu se zagorča život.

- Plašimo se da će samo biti gore po Radovana jer sve ukazuje na to - ističe Sonja.