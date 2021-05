BOKAN: Srbija je pod velikim pritiskom, svakodnevni juriši se nastavljaju, JEDINI CILJ IM JE DA NAM UZMU KOSOVO I METOHIJU! (VIDEO)

Pre 22 godine je počeo totalni rat protiv Srbije, a pre 13 godina je taj rat dobio svoj puni oblik, rekao je Dragoslav Bokan, predsednik Instituta za nacionalnu strategiju, rekao je da pritisci na Srbiju i južno pokrajinu nisu ništa novo.

“Važna je dublja i duža slika. To su svakodnevni juriši koji se nastavljaju, samo se operacije menjaju, intenzitet se smenjuje, popušta se i napada, ali to je rat koji traje i koji za cilj ima da nam uzmu Kosovo i Metohiju, da bude nezavisno i da ne bude deo Srbije”, rekao je Bokan i dodao da je to suština svega.

Kako kaže, svaki dan koji Srbija uspe da zadrži Kosovo kao naše, je veliki uspeh.

“Srbija je pod velikim pritiskom, uspeli smo da ne uđemo u NATO, da ne uvedemo nasilne sankcije Rusiji, da se odupremo ideji i da prihvatimo priču da je u Srebrnici počinjen genocid. To je pritisak koji bi teško izdržala bilo koja zemlja u svetu”, rekao je Bokan.

Kako kaže, mi radimo svoj posao, ne durimo se, ne ljutimo.

“Pokazujemo da stavljanje pod istu zastavu je nešto što mi činimo. Mi smo u nemogućoj misiji, a opet funkcionišemo, i iz godine u godinu produžavamo to da je Kosovo deo Srbije i od toga nećemo odustati”, rekao je Bokan.

Miloš Garić, glavni urednik portala Kosovo-online je rekao da se u poslednjih dva, tri meseca desilo dosta zanimljivoh stvari na temu Kosova i Metohije, dodaje da se moglo čuti više predloga i raznih non pejpera.

“Očigledno da je ostala samo stara teza da samo srpska granica može da se menja. To je verovatno bila i svrha tih papira. Da se neke teme stave na sto, da se o njima govori, a ustvari su ključni akteri odmah rekli svoje stavove, bez razgovora, očekujući od Srbije da prizna Kosovo”, rekao je Garić.

Kako kaže, oni ne žele da razgovaraju ni o čemu drugom osim toga da je Srbija kriva.

“Grčka je pod ozbiljnim pritiskom da prizna Kosovo. Oni su u ekonomskim problemima dosta dugo, i pod jakim su pritiskom Amerike. U međuvremenu je narasla Nemačka, i tu je dodatni pritisak na Atinu zbog dugova i nezavidnog ekonomskog stanja”, rekao je Garić.

Kako kaže, očigledno se ide na razdvajanje pravoslavno bratstva na Balkanu.

Novinar Zoran Ostojić je rekao da smatra da će do dijaloga doći, i dodaje da je naša strana za njega spremna.

“Vidimo neke znake disciplinovanja Kurtijeve vlade. Pravi se nekakv tim za pregovore i tamo, a dolazak Palmera u Prištinu je svakako podsticaj”, rekao je Ostojić.

Kako kaže, idemo u susret pregovorima. Ističe da treba gledati širu sliku, šta je doprinos stabilizaciji, a šta destabilizaciji ovih prostora.

“Izjave treba da se prilagode da ne ometaju ono do čega treba da dođe. Imaćemo u junu nastavak pregovora, da li će se nešto desiti, ne znam, ali u ovom trenutku, čini mi se da je važno da ti pregovori počnu”, rekao je Ostojić.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, rekao je da se Kurtijevi zemljaci prema svetskom i nacionalnom nasleću ponašaju tako što uriniraju po crkvama.

“U toku je opsežna, velika svetska akcija prema južnom delu Srbije, prema Srbiji. Vidimo da je ta akcija krenula po svim nivoima. Od Amerike, EU, pritisaka raznik, sprema se velika diplomatska bitka, gde će se vršiti pritisak na Srbiju”, rekao je Milovanović.