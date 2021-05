Karavan PUPS-a „Srbijo, i ovo je Srbija“ koji je 10. maja krenuo iz Niša danas se zaustavio u Kragujevcu.

„Beograd je Srbija i svi veliki gradovi i opštinski centri su Srbija, ali i sva sela Srbije su Srbija. To je okvir za delovanje PUPS-a, a univerzalni princip solidarnosti je naš imperativ“ izjavio je danas u Kragujevcu lider PUPS-a Milan Krkobabić, obraćajući se gradskim i opštinskim rukovodstvima Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga.

„To znači redovne i sigurne zarade, ali zarade koje omogućavaju pristojan život, to znači redovne i sigurne penzije, ali penzije koje omogućavaju takođe pristojan život, znači da pozdravljamo rast zarada, ali i da tražimo da penzije ne gube trku za njima. Isto tako to znači da naši domaćini mogu da žive pristojno od onoga što proizvedu na svojim imanjima. Sve to je osnov nečega što je najbitnije za sve nas, a to je nenarušeno ljudsko dostojanstvo. To je poziv na akciju za 134 opštinskih i gradskih odbora PUPS-a, za 110 odbornika u lokalnim samoupravama širom Srbije, za odborničke grupe u velikim gradovima počev od Beograda, za treću poslaničku grupu u Republičkom parlamentu, PUPS - „Tri P“, pokrajinske poslanike, ali i za sve članove i simpatizere PUPS-a„ izjavio je Krkobabić.

Odgovarajući na pitanja o garantovanim penzijama Krkobabić je pojasnio da ta inicijativa podrazumeva definisanje takozvane garantovane ili socijalne penzije, kao specijalnog vida socijalnog davanja, namenjenog građanima starijim od 65 godina, među kojima je naročito mnogo žena na selu, koji nemaju ni penziju ni druge izvore prihoda, a to davanje imaće utemeljenje u budžetu Republike Srbije, nezavisno od PIO fonda. Realizaciji tog predloga treba da predhodi valjano urađen posao izrade socijalnih karata, koje bi omogućile pravi uvid u stvarni socijalno-ekonomski status kako pojedinca, tako i čitave porodice.

Sastanku su prisustvovali članovi najvišeg rukovodstva PUPS-a, potpredsednik PUPS-a i zamenik predsednika Saveza penzionera Srbije Momčilo Vuksanović – Brada, predsednik Izvršnog odbora PUPS-a Hadži Milorad Stošić, potpredsednik Izvršnog odbora partije Ilo Mihajlovski, član Izvršnog odbora Dragan Stanojević, domaćin – predsednik Gradskog odbora Kragujevac Ratko Tomašević, članovi rukovodstava gradskih i opštinskih organizacija PUPS-a iz sedam odbora Šumadijskog upravnog okruga (Aranđelovac, Batočina, Knić, Kragujevac, Rača, Lapova i Topola) i iz šest iz Pomoravskog upravnog okruga (Despotovac, Paraćin, Rekovac, Jagodina, Svilajnac i Ćuprija).