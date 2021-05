Vučić: Svako zaustavljanje Srbije u ekonomskom razvoju je za nas katastrofa! Zato je bitno pitanje Kosova i moramo da nastavimo da se borimo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je govoreći o podizanje komunikacije Grčke i Prištine rekao da nema panike i da je sve to deo pritisaka koji su očekivani.

- Nema panike. Predostetili smo da će se ovakve stvari dogoditi. Čudno mi je samo i što grčki ministar ide u posetu Prištini. Nadam se da nijedna zemlja neće doneti pogrešnu odluku - rekao je Vučić u jednoj televizijskoj emisiji.

Kako je dodao, prošlog petka je naša država obaveštena od Grka da oni i dalje unapređuju odnose sa takozvanim Kosovom.

- Nadamo se da ta naša bratska zemlja neće priznati nezavisnost Kosova - rekao je predsednik i dodao da je to za nas bolno, razočaravajuće i teško.

Osvrnuo se i na navode da bi Španija mogla da uspostavi komunikaciju sa Prištinom

Da su slučajnosti, mnogo bi ih bilo. iskustvo nas uči da ne treba da verujemo u slučlajnosti. Ovo je sve deo velikih pritisaka, koje smo i očekivali, naveo je Vučić.

- Nije niko od nas ovo izmislio, videli smo sve kako se zbiva. EU i Amerika pritiskaju, a njihovo rešenje je međusobno priznanje Kosova. Njima ne smeta kada nas vređaju, a stvaraju kojekakve Non-pejpere, pa mene optužuju za to - rekao je predsednik Srbije,

Govoreći o ekonomskim parametrima, Vučić je istakao da je u prvom kvartal 2021. godine Srbija broj jedan u Evropi, Francuska broj dva.

Prvi kvartal 2021 - Srbija broj jedan u Evropi, Francuska broj dva. Srbija 2013. ima 34 milijarde ukupan bruto domaći proizvod, a Crna Gora 4,2. Prosečna plata te godine u Srbiji 329 evra, u Crnoj Gori 500, a u BiH 372. A evo da vidite razliku, napravili smo 50 odsto razliku za samo sedam godina, uprkos poplavama i svemu ostalom. Nama je u 2021. godini BDP 50,5 milijardi, a Crnoj Gori 3,8, naveo je predsednik Srbije.

Kako je dodao, ukupan BDP, ako rastemo 2022, ići ćemo na 54 milijarde, sa 50,5 brzinom munje ćemo se približavati razvijenim zemljama.

Vučić je istakao da je važno da imamo gradilišta i da radimo.

- Svako zaustavljanje Srbije u njenom ekonomskom razvoju je za nas katastrofa. Zato je bitno pitanje Kosova. Moramo da nastavimo da se borimo. Mi dobijamo na vremenu zbog ekonoskog razvoja, ali ne smemo da ga gubimo ni po kojoj ceni - istakao je predsednik Srbije.

Predsednik je govoreći o dolasku Zdravka Krivokapića u Beograd, primetio da smo svi odjednom krivi.

Krivi smo za grčke odnose sa Prištinom, krivi smo što Krivokapić dolazi u Beograd da bira mitropolita i onda kažu da Vučić sprema državni udar. Suština je da kad se Srbija izvinjava i kada je slaba, onda je Srbija dobra. Kriv sam i prozivaju me za državni udar jer ne želim da predam srpski narod. Ne želim da odustanem od borbe. Nisam zaboravio da u Crnoj Gori ima 29 odsto srpskog stanovništa. Ja to ne mogu da prepustim i da kažem da su to Crnogorci. Ja sam jedini koji nikoga nije predao Hagu - objasnio je Vučić.

Srbija je dobra samo kada je slaba

Vučić je rekao da je suština u tome da je Srbija dobra jedino kada se ponižava, izvinjava i kada je slaba, a kada je ekonomski snažnija više nije.

On je rekao da je izvinjavanje viteško delo, ali da kada se izvinjavate, a ne znate zašto to radite više nema nikakvog smisla.

"Srbija je dobra samo kada sluša i kada je manja i slabija od drugih u regionu. Onda kada postane ekonomski snažnija nije. Onda ođednom Srbija postaje hegemon i za sve smo krivi. Krivi smo i kada Grčka pojačava odnose sa Prištinom, kada Krivokapić dolazi da određuje ko će biti mitropolit. Kriv sam i za to što se nikada neću odreći srpskog naroda u Crnoj Gori i šape na srpski narod u Crnoj Gori", rekao je Vučić.

On je dodao da se nikada neće odreći 29 odsto Srba u toj državi i da ne želi da neko otima identitet naroda u toj zemlji, kao ni u Republici Srpskoj.

Vučić je podsetio da od kada je on na vlasti nije nikoga isporučio Hagu, jer to više nema nikakvog smisla."Traže od nas ratne zločince samo da bi nas ponižavali. Ljudi koji su krivi što su uticali na svedoke u postupku. Šta god mislili o čoveku to je sramota, a mislim tu na Vojislava Šešelja", rekao je Vučić.

Kako je rekao, Srbija mora da napreduje na putu ka EU.

"Iz susedne zemlje kažu vratili smo ordenje osobi koju smo samo sudili za ratne zločine. Mi moramo da prođemo na miran način, da čuvamo našu zemlju i borimo se sa pritiscima koji će biti sve snažniji. Čekam ih, ali u ovom trenutku nisu iskamčili priznanje određenih zemalja", rekao je Vučić.

On je poručio da će se videti kakav će biti odgovor Srbije i koliko će zemalja povući priznanje. Onda ćete videti kako je jedna mala Srbija u stanju da se bori i onda ćete da vidite kako će snažno i jako da se bori, rekao je Vučić.