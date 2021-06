RELJA OGNJENOVIĆ: Tužba protiv Balše Božovića je za njegovu dobrobit! Politički akteri ne mogu da izgovaraju neistine, a da za to ne snose odgovornost (FOTO)

Relja Ognjenović, član GO SNS, izjavio je da politički akteri ne mogu da izgovaraju neistine, a da za to ne snose odgovornost. On je ovo izjavio povodom pokrenute tužbe za pretrpljenu duševnu bol, ugled i čast.

Tužio me visoki funkcioner SNS, Relja Ognjenović, za pretrpljenu duševnu bol, ugled i čast.



Traži 500.000,00 dinara.



Izgleda da sam ga povredio jer sam kao poslanik negodovao što je sa 24 godine postao član veća, a zatim kao fizioterapeut ZAMENIK DIREKTORA fonda PIO.



🖕 — Balša Božović (@Balshone) 01. јун 2021.

- Povodom objave predstavnika tzv. tviter elite iz kruga dvojke, ne mogu, a da se ne osvrnem da je ova tužba za dobrobit gospodina Balše Božovića iz dva razloga. Prvi razlog je to što ću u slučaju eventualne presude kompletan iznos proslediti deci sa Kosova i Metohije i tako omogućiti da možda i po prvi put gospodin Božović uradi nešto za svoju zemlju i svoj narod, a drugi je taj što će se ovaj gospodin malo edukovati i možda shvatiti da politički akteri ne mogu da izgovaraju neistine, a da za to ne snose odgovornost – navodi Ognjenović u saopštenju.

Kako kaže, politika SNS-a je sve suprotno onome sto su Đilas, Jeremić, Božović godinama zastupali.

- Naša politika je politika boljeg života svih građana Srbije, većih plata i penzija, novih puteva, bolnica, škola... a ne politika mržnje, vređanja i neistina prema svakom ko nije deo njihove družine koju isključivo zanima lični interes, a ne interes građana – zaključuje Ognjenović.