ČEDINO JUTRO POSLE INCIDENTA NA PUTU KA ŠKOLI: Jovanović na Instagramu objavio fotografiju sa ćerkom (FOTO)

Lider LDP-a Čedomir Jovanović oglasio se na društvenim mrežama nakon sinoćnog incidenta ispred restorana brze hrane u Novom Beogradu.

Jovanović se rano jutros nasmejan fotografisao sa ćerkom na putu ka njenoj školi i na prvi pogled deluje kao da se ništa nije dogodilo prethodne večeri.

- Na putu u školu - napisao je Jovanović ispod fotografije uz haštag "odustaćemo nikad".

Jovanović je kasno sinoć, podsetimo, razbio izlog lokala brze hrane, nakon čega je odveden u policijsku stanicu.

Jutros je potvrdio da je bacio stolicu u izlog lokala nedaleko od njegove kuće, ali nakon što su ga, kako je rekao, napali navijači Crvene zvezde.

- Jesam bacio stolicu u izlog jer oni smo taj jezik razumeju. A to što je problem ovo staklo, a ne Beton hala i njihovo divljanje, to sa mnom ne može da prođe. Neka ne dolaze, da nisu dolazili, da me nisu napali, ne bi bilo ništa - objasnio je Jovanović.

Mediji su preneli i izjavu njegove supruge koja je rekla da su Jovanovića u blizini zgrade u kojoj živi napali pripadnici navijačke grupe "Hijene" nakon što je izašao iz automobila.

