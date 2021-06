UŽIVO NA TV PINK i PINK.RS – VUČIĆ o hapšenju Aleksandra Jovičića: Nikoga ne može spasiti članska karta!

ŠTETA U FABRICI SLOBODA IZMEĐU 1,5 I 2 MILIONA EVRA

Na početku obraćanja predsednik Vučić je rekao da su tri helikoptera krenula u gašenje požara, nakon eksplozije u čačanskoj fabrici "Sloboda" i da se očekuje da već od ponedeljka ta kompanija u potpunosti nastavi sa radom.

Vuccich je istakao da preliminarne procene pokazuju da je šteta između 1,5 i 2 miliona evra.

Kako je rekao se takve stvari dešavaju, ali da je važno da i mere zaštite na radu i obezbeđenje budu na neuporedivo višem nivou, kako bi se obezbedila sigurnost zaposlenima u fabrici, u magacinima, kao i stanovništvu u okolini tih objekata.

RAZGOVORI SA PALMEROM I LAJČAKOM KOREKTNI, NE ŽELIMO ZAMRZNUTI KONFLIKT

Vučić je istakao je da su razgovori sa Palmerom i Lajčakom bili korektni.

-Ono što je za nas važno, to je da Srbija se ne zalaže za zamrznuti konflikt, želimo konflkikte iz prošlosti da rešavamo i da ih ne ostavljamo našoj deci - istakao je on i dodao da će dijalog biti nastavljen u veoma kratkom roku.

Srbija na evropskom putu mnogo uradila u svim oblastima

Vučić rekao je da je Srbija na evropskom putu mnogo uradila u svim oblastima, a posebno u vladavini prava i izrazio očekivanje da će u narednom periodu, da li u junu ili septembru, taj ogroman napredak Srbije biti priznat od strane zemalja EU. Ne bih to nazvao nagradom, već poštovanjem za ono što je u prethodnom periodu učinjeno, rekao je Vučić u obraćanju građanima. On je istakao da smo mnogo uradili i za otvaranje naših klastera, od razdvajanja Srbijagasa, do akcizne politike, gde možemo odmah klastere da otvorimo, do velikih ustavnih promena i promena u oblasti vladavine prava, što je i Evropska komisija podržala.