PALMA : VERUJEMO DA KANCELARIJA KOSOVA U ATINI NEĆE PRERASTI U AMBASADU! KUKIDIMOS : NE POSTOJI NIKAKVA ŠANSA DA PRIZNAMO NEZAVISNOST KOSOVA

U glavnom gradu regije Pierija Katerini, danas je gradonačelnik Katerini Konstantinos Kukidimos priredio prijem za srpsku delegaciju na čelu sa Draganom Markovićem Palmom.

-Znamo da Grčka trpi veliki pritisak dela medjunarodne zajednice da prizna takozvano nezavisno Kosovo, ali ja sam siguran da Grčka to neće uraditi. Srbija sa strahom gleda na činjenicu da je Kancelarija Kosova za trgovinske odnose, koja je u Atini otvorena 2018., prerasla u Kancelariju za kosovske interese i ima politički nivo do nivoa saradnje sa direkcijom ministarstva. Dobro je što Grčka nije dozvolila isticanje bilo kakvih simbola lažne države Kosovo. Ja verujem da Kancelarija Kosova u Atini neće prerasti u ambasadu i ja molim Grčku, ne da zastupa interese Srbije, vec medjunarodno pravo u pravdu što je na srpskoj strani - rekao je Dragan Marković Palma.

Gradonačelnik Katerini i bivši narodni poslanik, inače član Nove demokratije premijera Micotakisa, rekao je da ne postoje šanse da Grčka prizna nezavisnost Kosova. "Ja sam juče razgovarao sa nekoliko ministara iz Vlade Grčke i ne postoji nikakva šansa da priznamo nezavisnost Kosova. Nas sa Srbijom vežu istorija, vera i prijateljstvo. Ja verujem u Vladu premijera Micotakisa, koja čuva svoje stare prijatelje i stvara nove" rekao je gradonačelnik Katerini Konstantinos Kukidimos.

PALMA : OTVORITE EVZONI DA RADI NON STOP

-Molim grčke vlasti da donesu odluku da granični prelaz Evzoni izmedju Severne Makedonije i Grčke otvore za rad od 0 do 24, a ne kao sada do 22 i od 7 sati, kako se ne bi stvarale i gužve koje su poslednjih dana dovele do velikih čekanja na granici - rekao je Marković , koji je i počasni konzul Grčke u Srbiji.

Marković je svog domaćina upoznao sa 600 - članom delegacijom iz Srbije, koja ovih dana boravi u Paraliji.

-Lekari i svi naši zdravstveni radnici su naši heroji i po meni oni treba da dobiju status kao oni ratnici koji su oslobadjali Srbiju u 1. i 2. svetskom ratu - rekao je Marković i preneo svojim grčkim domaćinima pozdrave predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Skupštine Srbije Ivice Dačića .

-Srbija danas ima medjunarodnu popularnost, ekonomsku stabilnost i zdravstvenu sigurnost - poručio je Marković i pozvao na jačanje ekonomskih odnosa izmedju dve zemlje.

-Saradnja mora biti dvosmerna. Srpski turisti su izgradili jedno 10 Paralija i Grčka treba da da prioritet srpskim proizvodima prilikom uvoza - rekao je Marković.

Gradonačelnik Katerinija je rekao da je dolazak Dragana Markovića Palme u Katerini uvek radostan dan za taj grad jer, kako je rekao, Marković ne samo da je počasni gradjanin Katerinija, vec i počasni konzul Grčke u Srbiiji i veliki prijatelj Grčke .Gradonačelnik Kukidimos poklonio je predsedniku Markoviću repliku ikone Majke Božije Dostojno Jeste.

U srpskoj delegaciji u zvaničnoj poseti gradonačelniku Katerinija, bili su u narodni poslanici Jedinstvene Srbije Života Starčević i Đorđe Kosanić , načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević , kao i 15 lekara, koliko je bilo dozvoljeno u skladu sa epidemiološkim merama.