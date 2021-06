Obradović za Pink: Vučić je prvi čovek koji je 'skinuo rukavice' i počeo da rešava nagomilani problem na KiM

Sagovornici Pinka su za Novo jutro bili složni u ideji da uprkos svim naporima i pritiscima na Srbiju, predsednik Aleksandar Vučić neće pristati da prizna Kosovo, kao i to, da je on jedini čovek koji je rešio da se bavi godinama nagomilanim problemima.

Generalni sekretar instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost Darko Obradović ističe da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prvi čovek koji je "skinuo rukavice" i rešio da razreši nagomilani problem po pitanju KiM.

Znamo kontekst u kom se dešavaju ovi pregovori. Imamo situaciju populiste Kurtija koji je dojahao na vlast na iracionalnim idejama, setite se da je bacao suzavac po parlamentu Kosova kada je terao međunarodne snage odatle. Dok Kurti kao nesistemski igrač ne želi zajednicu srpskih opština, pregovori su mu na šestom mestu kako je pričao, a sada tako nije. Najverovatnije će doći do tog sastanka, a to je tako kada se izvrši nužni pritisak na kosovsku samoupravu. Situacija za Srbiju je dobra jer ona nema vremena da gubi ni decu, ni vreme na zamrznute konflikte. Podržao bih Vučića koji je prvi čovek, koji je bez rukavica rešio da rešava ovaj nagomilani problem - rekao je Obradović.

Predsednik centra za razvoj međunarodne saradnje Stevica Deđanski, ističe da uprkos svim napadima i namerama Albanaca da Srbija popusti i promeni stav, ona neće ići ispod linije, i priznati Kosovo.

Uvek su pritisci pred nastavak pregovora. Oni su trebali da budu nastavljeni pre mesec dana, ali napadi Albanaca, non - pejper, i napravljen je neki novi predlog, ideja i sve je to sinhronizovano da se izloži novi dodatni pritisak na Srbiju, kao i to da se vidi koliko je Srbija spremna da ide u popuštanju. A ono što je važno je to da Srbija neće da ide ispod linije, i da prizna Kosovo. Bili su palmer i lajčak tu, i onda su krneuli pritisci u Republici srpskoj, pa je izvršen pritisak na Grčku, tako da očekujemo i druge stvari da se dešavaju - rekao je Deđanski.

Predsednik instituta za nacionalnu strategiju Dragoslav Bokan ističe da su Naser Orić, Ante Gotovina i Ramoš Haradinaj izbegli služenje kazne, bar u onom obliku sa preko 1100 godina robije koje je nametnuto srpskim rukovodiocima, oficirima i dr.

Tu je i pritisak na premijera crnogorskog, da ne potpiše taj temeljni ugovor. I Radovan Karadžić je odveden na najgore moguće mesto, ali i po renomeu koje taj zatvor ima, i ono klanje generala Krstića, on ne može da bude doveden da mu ljudi režu grlo, i da sve to prođe normalno. Mnogo je reći, dijalog, tolerancija, napredovanje u pregovorima... Kada se setimo sudbine zlikovaca, Nasera Orića, Ante Gotovine, Ramoša Haradinaja koji su izbegli služenje kazne, bar u onom obliku sa preko 1100 godina robije koje je nametnuto srpskim rukovodiocima, vođama, ili oficirima, kao da se uspostavlja neki politički rasizam, kao što je nekada bio Jevrejin, sada je Srbin - komentarisao je Bokan.

Nikola Žeželj iz centra za društvenu stabilnost ističe da je palmerova ideja o međusobnom priznavanju neozbiljna, a da umesto non - pejpera treba da se baziramo na obavezama koje nisu ispunjene.

Slušao sam Palmera, a meni je neverovatno neozbiljna ta ideja o međusobnom priznavanju. Ja se ne bih bazirao na non - pejpere, jer mi imamo ugovore i obaveze koje nisu ispunjene - podvukao je Žeželj.