NAJNOVIJI DETALJI EMOTIVNE VEZE O KOJOJ SVI BRUJE: Jovičić i Hrkalović NISU KRILI ROMANSU - Evo kako su se upoznali i negovali odnos!

Čelnik Palilule i bivša državna sekretarka MUP upoznali su se kada su ušli u SNS. Iako se kao par nisu proslavili, u stranačkoj hijerarhiji su munjevito napredovali. Ironijom sudbine, deceniju kasnije, on je iza rešetaka, a ona proterana iz policije.

Aleksandar Jovičić (34), nedavno uhapšeni predsednik opštine Palilula, i Dijana Hrkalović (34), bivša državna sekretarka MUP, svojevremeno su bili u ljubavnoj vezi, saznaju mediji od izvora iz vrha SNS.

Jovičić i Hrkalovićeva su se upoznali kada su se učlanili u stranku kao mlade političke nade, a nedugo zatim stupili su u romantičan odnos. Veza nije dugo potrajala, ali su oboje munjevito napredovali za svoje godine. Dok se Jovičić kalio kao odbornik, a potom i predsednik opštine, i to u dva mandata, Hrkalovićeva je grabila ka vrhu u policijskom sektoru, da bi dogurala do osobe koja vedri i oblači u sistemu kakav je MUP. Munjevit uspon ispraćen je dramatičnim padom - Jovičić je danas u pritvoru, a Hrkalovićeva, koja se u više navrata dovodila u vezu sa mafijom, otpuštena je iz policije!

RAZVOJNI PUT: Svi u stranci znaju da su Jovičić i Hrkalovićeva bili zajedno. Nije to bila neka ozbiljna veza, oboje su tada još, da tako kažemo, bili deca. Upoznali su se u stranci, kroz stranačke aktivnosti. Neko vreme su bili zajedno, ali nisu se krili. Ostali su u korektnim odnosima - kaže izvor.

Jovičić je, prema dostupnim podacima, u politiku ušao 2008. i Srpska napredna stranka je njegova prva i jedina stranka. Rođen je 1987. u Srebrenici, dok je Hrkalovićeva rođene iste godine u Beogradu. Jovičić je studirao na Višoj poslovnoj školi, a ona na Filozofskom fakultetu, gde je odbranila i master studije i upisala doktorske.

I dok je jedino poznato radno mesto Jovičića, pre plaćenog stranačkog angažmana, bilo menadžer prodaje, za Hrkalovićevu nema dostupnih podataka. U stranačkoj hijerarhiji njihov uspon je bio impresivan - Jovičić je bio predsednik omladine, potpredsednik Izvršnog odbora, a potom i šef odborničke grupe SNS u Skupštini grada Beograda. Odbornički mandat je dobila i Hrkalovićeva i to na gradskim izborima 2012. Putevi im se ubrzo razdvajaju - on odlazi u Narodnu skupštinu, na mesto poslanika, a ona u Bezbednosno-informativnu agenciju (BIA), gde je bila do 2014. Hrkalovićeva potom svoju karijeru nastavlja u sistemu MUP - prvo kao zamenik šefa kabineta ministra, potom sekretar Uprave kriminalističke policije, da bi sredinom 2017. stupila na dužnost državnog sekretara MUP.

Ni Jovičić nije kaskao za njom. Sa samo 29 godina, te 2016, stupio je na dužnost predsednika jedne od većih beogradskih opština - Palilule. Na istoj funkciji ostao je i nakon izbora u junu 2020.

