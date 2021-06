MARINKOVIĆ: Vučić u samo pet minuta državničkim, liderskim nastupom pokazao celom svetu da Srbija vodi sopstvenu politiku (VIDEO)

Vladimir Marinković, poslanik Skupštine Srbije istakao je značaj državničkog, liderskog nastupa predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je u pet minuta uspeo da pokaže celom svetu da Srbija vodi sopstvenu politiku i poslao snažnu poruku našem narodu.

Marinković kaže da smo svi iščekivali presudu, ali je većina unapred znala kakva će presuda biti i to dovoljno govori o današnjoj situaciji na globalnoj sceni po pitanju međunarodnog prava.

- Ono što je najbitnije za samo čovečanstvo, ali i za nas ovde u Srbiji i regionu je pitanje pravde i odnosa velih sila prema malim državama. To ne da je nefer utakmica, već je vidljivo to je i sudijia Niande je to potvrdila kada je izuzela svoje mišljenje i predložila da se suđenje ponovi - kaže Marinković.

Treba da joj čestitamo na hrabrosti, najlakše je ići linojm manjeg otpora, kao što su drugi činili. Istakao bih liderski, državnički nastup predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je u pet minuta uspeo da pokaže celom svetu da Srbija više nije Dominon i da vodi sopstenu politiku i jasna poruka srpskom narodu da on i naša država nisu osuđeni i da nastavljamo sa razvojem i borbom za državu - napomenuo je Marinković.

Njegove poruke su, dodao je, ohrabnrujuće za građane Srbije.

Predsednik Društva lobista Srbije Nenad Vuković navodi da smo mogli naslutiti kakva će biti presuda, kao i da će biti pokušaja da se Srbija stavi na stub srama.

- To je bilo dobro orkestrirano. U tom slislu je govor ruskom predstavnika disonantan, za nas ohrabrujući, a za nekoga i otrežnjujući nadam se. U svakom slučaju jedna podrška koja i racionalna analiza svega što se događa - rekao je Vuković.