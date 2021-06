MLADIĆ JE SVE PREDOSETIO! Poznato zašto general nije hteo da svedoči protiv Miloševića!

- CIA je organizator raznih procesa, a Haški tribunal je disciplinski organ NATO, ja se nadam da je to svima jasno - rekao je Goran Petronijević, dobar poznavalac međunarodnog prava, i istaknuti srpski advokat u raznim procesima, protiv kog je svojevremeno i sam Haški tribunal otvorio proces zbog navodnog nepoštovanja ovog suda.

- Sve što se u Hagu događalo je neverovatno, i to da oni četiri puta, dva puta u slučaju Krajišnika i dva puta u slučaju Karadžića, pravosnažno donesu odluku i kažu da se u tim opštinama nije dogodio genocid; a onda ovo veće dođe u situaciju da opet razmatra to pitanje i da preglasavanjem 3:2, dakle vrlo tesno, ne donesu takvu presudu. Neverovatna je primena pravila koja su sami doneli - rekao je on.

On je objašnjavao i razloge zašto Haški sud donosi ovakve odluke:

- Nemačka treba da bude vodeća država Evrope i ne može da nosi epitet genocidna u 21. veku, pa mora da upre na nekog drugog prstom da ponese taj epitet. Oni to Srbima rade još od devedesetih.

Govorio je o faktima koji su zaključeni u slučaju Srebrenica, o nestalim dokumentima koji svedoče o naoružanim muslimanskim vojnicima, i o pet presuda haškog tribunala koji u svakoj od njih iznosi različit broj stradalih, što je nezamislivo za jedan ozbiljan sud:

- Oni spinovanjem dolaze do čuvene njihove priče između sedam i osam hiljada nedužnih muškaraca i dečaka. To je komplentan manipulacija. Dečak koji ima sedamnaest godina i ima oružje - on je borac, ne nedužni dečak. U borbi i proboju vi ne možete tražiti svakome ličnu kartu. Nema dece i ima samo jedna žena, za koju je dokazano da je bila borac. Žena, deca i starci su evakuisani sa tog prostora".

- Genocid je kada se donese odluka, takozvana genocidna namera, da se jedna grupa u skladu sa svojom etničkom, nacionalnom i religioznom pripadnošću uništi kao takva - gost Nacionalne televizije je ponovio definiciju genocida, kao dokaz da u Srebrenici nije bilo genocida, jer ne zadovoljava ovu međunarodnu definiciju.

- Mi ne možemo tužiti Nemačku za najveće zločine koje su počinili u Drugom svetskom ratu jer smo sklopili bilateralni sporazum sa njima o oprostu. Ovo što su nam uradili devedesetih mora i treba da se tuži, a jedina adresa su domaći sudovi, jer je šteta ovde nastala. Ali država to neće učiniti zbog svih ovih nesretnih evroatlantskih pregovora - rekao je Goran Petronijević, pozdravljajući poslednje izjave predsednika Srbije u tom pravcu, ocenivši ih kao odvažne.

On je uz napomenu da većina u Haškom tribunalu je samo čitala ono što im je napisano i da ne znaju uopšte ni ko je Ratko Mladić rekao:

- Od ukupno stradalih na području Bosne i Hercegovine, za zločine nad Srbima je osuđeno sedam posto. To je jedna strahovita poruka sa kojom prelazimo prvu petinu 21. veka, a to je da ubijati Srbe nije kažnjivo. To treba stalno ponavljati.

On je komentarisao i slanje Radovana Karadžića u Veliku Britaniju, u zatvor koji je najgori u toj zemlji, gde kaznu služe najokoreliji kriminalci, i gde su i sami stražari 2019. godine protestovali da im se osigura osnovna bezbednost, jer su im životi ugroženi:

- Zatvori su toliko pretrpani dva i po puta, da se nužda noću vrši u kiblama u sobama - to su ljudi napisali kao primedbe tamo, što znači da je sasvim moguće.

- Njima je toliko teško što nema smrtne kazne, da je na ovaj način uvode - dodaje advokat Petronijević.

- Ovo je sada svet u kom nema monopolarnosti, nema vraćanja na staro. Rusija, Kina i razne organizacije jačaju, a Amerika slabi. Poštovanje pravnih normi je neophodnost, kojoj ako se ne vratimo, doći će do velikih sukoba, a pitanje je ako do toga dođe, da li bi iko ostao - komentarisao je globalnu situaciju.

Zamenu sile prava pravnom silom je okarakterisao ovim rečima:

- Anglosaksonsko pravo je pritisak koji dolazi sa Zapada, koji traži da se kolonizira i uništi evropsko pravo koje potiče na pravnoj sigurnosti ustava i zakona, a ne na precedentu.

- Traga o "žutoj kući" više nema, jer to nisu Albanci izmislili, niti OVK. To im je doveženo. Ratovi se organizuju da bi se trgovalo organima, to je ratni biznis. To je rađeno pod nadzorom NATO, i sada oni štite sebe kao organizatore toga. Toga nema, po zvaničnom objašnjenju da nije bilo smeštajnog prostora za dokaze - dobro upućen u stanje u kom se nalazi ovaj Sud, Goran Petronijević je iznosio i pojedinačne podatke vezane za dokaze.

Dotakao se u razgovoru i stradanju Srba u Sarajevu i dao jedan morbidan podatak:

- Javna je tajna da postoji masovna grobnica koju neće da otvore. Namerno su kopali na drugim mestima, a ne na tačku koja im je pokazana. Na smetlištu kod Sarajeva se nalazi dečije igralište ispod kojeg je masovna grobnica i niko ne reaguje.

- General Ratko Mladić ima jednu neverovatnu intuiciju. Znate zašto nije prihvatio da svedoči protiv Slobodana Miloševića? On je osetio da ga lažu i da mu nameštaju. To su obećanja koja su bila usmerena na razbijanje jedinstva Srba. Mladić i Karadžić su bili na istom putu - konstatovao je.

Na kraju je dao i prognozu narednih događaja vezanih za Haški tribunal, na čiju je neprofesionalnost i namjeru ukazao više puta navodeći argumente:

- Pitanje je kakva će biti presuda Stanišiću i Simatoviću. Ona je bila oslobađajuća, ukinuta, a sad im se ponovo sudi. Posle ovakvih najava, to je uvlačenje Srbije u sve ovo.