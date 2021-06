VUKOIČIĆ ZA PINK: U Hagu nema ni prava ni pravičnosti! Godinama gledamo nepravdu na međunarodnoj političkoj sceni! (VIDEO)

U Hagu vidimo tragičnu sliku onoga što se naziva međunarodnim pravom, rekla je za TV PINK dr Jelena Vukoičić, politikolog.

Komentarišući presudu generalu Ratku Mladiću, Vukoičić je rekla da već godinama gledamo nepravdu koja se dešava u Haškom tribunalu, kao i na opštoj međunarodnoj političkoj sceni.

„Većina zatvorenika tamo su Srbi i Srbi su takođe većinom osuđeni na drakonske kazne. Ne mogu to da uporedim ni sa čim, to je jedna tragična slika onoga što se naziva međunarodnim pravom. Tu mena ni traga pravu niti pravičnosti“, rekla je Vukoičić.

Kako kaže, u Srebrenici se nije dogodio.

„Ljudi koji su i komandno i lično odgovorni za zverzstva izašli su odande kao pobednici. Mnogi su pušteni iako postoje dokazi za zločine koje su činili“, rekla je ona.

Duško Vukajlović, glavni urednik Objektiva, rekao je da ovo u Hagu nije pravno pitanje, već, kako kaže, čist politički projekat određenih centara moći.

„Kao da je zamišljena institucija koja će pisati neku novu istoriju, koja će početi nekako od Srebrenice. Potiru se svi zločini nad Srbima. Sve to ne postoji i nije bilo, najveći zločin po njima u istoriji je Srebrenica. Za to mora da odgovara onaj ko je odgovoran. Međutim, u Hagu postoji ideja da se uništi sve ono što je srpsko, ali smatram da oni to ne mogu da urade“, rekao je Vukajlović.

Kako kaže, oni samo uzburkavaju nove strasti u regionu, i dodaje da ne vidi ništa dobro da je došlo iz Haga.

