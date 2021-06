Predsednik je u Jagodinu stigao nešto posle 10 časova, nakon čega se sa gradonačelnikom Jagodine Draganom Markovićem Palmom uputio ka fabrici.

O predstojećem nastavku dijaloga

Odgovarajući na pitanja novinara, a povodom nastupajućeg nastavka pregovora između Beograda i Prištine Vučić je najpre istakao da nisu laki dani pred Srbijom, podsetio da već u ponedeljak ide u Brisel.

"Uvek sam se divio onima koji u sportskom smislu, pre početka utakmice, prete... a kada utakmica počne, stvari se drugačije odvijaju. Ako misle da dolaze po stvari o kojima govore, ne moraju ni da putuju. Međutim, dijalog je važan, bitno je da razgovaramo i da spuštamo tenzije", rekao je Vučić.

Kako kaže, Srbija se nalazi na evropskom putu i mnogo ispred onih koji bi da joj drže lekcije.

"Srbija je nezavisna i suverena zemlja koja će da štiti svoje interese i interese svojih građana", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da kada neko nema politiku, zamenu nalazi u svemu negativnom i insistiranju na tome da će nešto strašno da se dogodi.

"U Portugalu nemaju nikakve poslove niti akcije. Ali njih to ne zanima, niti ih zanima napredak Srbije", rekao je Vučić.

O aferi Dragan Marković Palma 

Vučić je, odgovarajući na pitanje da li su institucije završile istragu u slučaju Dragan Marković Palma, kao i da li je ovo današnje zajedničko pojavljivanje politički prihvatljivo, odnosno poruka istražnim organima koji vode istragu, naglasio da se on drži striktno pravnih normi.

"Došao sam ovde na otvaranje fabrike. Nemojte polaziti od toga da je on kriv jer ga je neko optužio koji je nas optuzi da umesto koskošaka držimo drogu, a kada smo pronašli kokoške nije bilo izvinite", podvukao je on.

Vučić je naglasio da Markovića, ako je bilo šta protivzakonito učinio neće štititi ni ime, ni prezime, ni partijska funkcija.

"U tome razlika onih koji danas upravljaju zemljom i onih koji su to činili pre"“, rekao je on.

O sutrašnjoj godišnjici ubistva novinara Milana Pantića

"Ubijen je u vreme “Dosovskog režima”, verujem da je do određenih pomaka došlo ali nisam ja taj koji treba da sudi da li ima dovoljno dokaza. Podsetio bih oni koji nas kritikuju , ništa nisu uradili po tom pitanju. Ja verujem da ćemo mi uspeti da mi rešimo, kao i da ćemo rešiti pitanje ubice Slavka Ćuruvije", rekao je predsednik.

O Sednici saveta bezbednosti i tome kako su ga preneli određeni opozicioni mediji u Srbiji

"Kad neko nema politiku, on zamenu za to traži u svemu negativnom i insistiranju na tome da će se dogoditi strašne i užasne stvari. Ne interesuje njih ni napredak Srbije nikad ih nije zanimao. Politički protagonisti su danas uglavnom tajkuni čiji su ekonomski interesi ugroženi, ne mogu više da pljačkaju. Šta je trebalo da uradim da ne bist eimali takav komentar, da sam ćutao rekli biste “nije se borio”, ništa nit pred kim ne krijem. Ja nemam dve politike, već jednu. Nemam onu kao neki koji idu u ambasade i govore “priznaću Kosovo samo smenjite Vučića”. Moj interes je da štitim i branim Srbiju", rekao je Vučić.

'Kritika pokazuje da je govor bio bolji nego što sam mislio'

Vučić je izjavio da mu kritike novinara Milivoja Mihajlovića da je njegovo obraćanje na sednici Saveta SB UN bio govor za unutrašnju politiku pokazuje da je u stvari njegov nastup bio bolji nego što je mogao sam da oceni. "Ako je on bio nervozan i nasekirao se, to mi pokazuje da je nastup bio bolji nego što sam ja mogao da ocenim", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara u Jagodini i dodao da nije pratio šta je govorio pomoćnik direktor RTS-a. Primetio je da obično kada sa državne televizije novinari odu u tajkunske medije oni su i najžeći kritičari, kao i da to na najbolji način govori o slobodi informisanja u našoj zemlji. Kako kaže, Olivera Kovačević koja je drugi, treći čovek te televizije, kao i Mihajlović koji je i formalno drugi, treći čovek te televizije, ništa drugo ne rade već sipaju mržnju protiv njega. Ističe da bi mu se zameralo da je ćutao da se nije borio, a pošto se borio, onda mu se zamera da je to za unutrašnu upotrebu. "Sve što sam rekao unutra to sam rekao i pred članicama SB, pred svima i ništa ni pred kim ne krijem. Sve pred svima kažem zato što ja nemam dve politike, imam jednu politiku", kaže predsednik. Dodaje da on nema politiku kao neki da ode u ambasadu i kažu mi ćemo Kosovo priznati samo smenite Vučića, već imam istu politiku prema Kosovu, prema Republici Srpskoj i prema fabrikama i u zemlji i u Jagodini i u svakoj ambasadi. "Zato sam šta god o meni govorili veoma poštovan, ponekad se čak i plaše šta ću da kažem i kako ću da reagujem jer je moj jedini interes Srbija, da štitim i branim Srbiju", zaključio je Vučić.