SIN RATKA MLADIĆA: Ostao je gorak ukus nakon izricanja presude, dokazi su ignorisani, njima su SRPSKE ŽRTVE NEBITNE (VIDEO)

Sin Ratka Mladića koji je pred Haškim tribunalom osuđen na doživotnu kaznu zatvora kaže da je nakon izricanja presude i sednice SB UN ostao korak ukus jer se pokazalo da su svi dokazi ignorisani, a naše žrtve su njima nebitne.

Darko Mladić je gostujuči na Pinku istakao da nije mogao da govori o presudi unapred, ali da mu je bilo jasno da će ovakav ishod biti kada je video kojom je brzinom novi sudija ušao u predmet.

- Nepoznanica mi je bila i to mi je bilo jako važno - da li će sudija Nijambe da promeni stav u odnosu na prethodnu presudu generalu Tolimiru. Dva puta nakon što je prošla kroz dokaze nije promenila stav, za nas je to veoma bitno, jer kada se to ukrsti sa mišljenjem većine Veća, to je dobra osnova za reviziju. Ko zna šta bi bilo da nisu dvoje sudija umrli - rekao je Darko Mladić.

Kako je napomenuo, nakon izircanja presude i sednice SB UN je ostao jedan gorak ukus.

Pošto sam u predmetu dugo, i video sam svašta, nisam mogao da se otmem utisku kako su svi dokazi ignorisani i kako su njima nebitne naše žrtve. Osim odabranih pojedinaca i profesionalaca koji su retki vidi se da je ceo taj mehanizam pod kontrolom. To je samo jedno političko sredstvo za postizanje ciljeva - rekao je Darko Mladić.

Ključni svedok kažnjen pred Haškim tribunalom zbog laganja

Advokat Branko Lukić kaže da je jedno od ključnih svedočenja, svedočenje Momira Nikolića za koga je i sam sud utvrdio da je lažov i povećao mu kaznu na 27 godina jer je lagao sud.

- On je kupovao svoju slobodu, kupio je priličan komad svoje slobode. Da mu je u presudi ono što su utvrdili nikada ne bi izašao iz zatvora. Dobio je 20 godina i pustili su ga pre nego što je isteklo dve trećine - kaže Lukić i dodao da je sama sudija Nijambe našla da je on ogrezao u krvi i da je lagao.

Stručnjak za politički marketing iz Banjaluke Aleksandar Zobenica samu presudu Ratku Mladiću kaže da rad Haškog tribunala moramo posmatrati u celini 20. veka.

- Sve što se dešava u Hagu, što potencija Engleska i Nemačka, pokušavaju da prikriju i bace u zaborav genocid koji se dogodilo nad srpskim narodnom u vreme Drugog svetskog rata - ocenio je Zobenica.

Srpski narod na meti zapadne inkvizije

Direktor izdavačke kuće "Filip Višnjić" Dejan Mastilović kaže da ga nije iznenadio istup Francuske na sednici Saveta bezbednosti.

- Zapad se vratio proverenim metodama iz srednjeg veka, uveo je inkviziju u 21. veku. Srpski narod je na meti zapadne inkvizije jer je geopolitički na njihovom glavnom putu - naveo je Mastilović.