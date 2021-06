'VEOMA TEŽAK I BOLAN DAN ZA SRBIJU!' Milićević o presudi generalu Mladiću - Pravo i pravda je nešto sa čim se tribunal nije vodio tokom procesa

Narodni poslanik Đorđe Milićević i novinar Večernjih novosti Dragan Vujičić, su ovog jutra za TV PINK komentarisali izveštaj komisije koju predvodi Gideon Gajf, koji potvrđuje da u Srebrenici nije bilo genocida.

Milićević napominje da je suđenje generalu Ratku Mladiću, u istom danu kada je održana i sednica saveta bezbednosti UN veoma težak i bolan dan za Srbiju. On dodaje da Haški tribunal nije ispunio svoj primarni cilj, a to je pomirenje u regionu.

- Veoma težak i bolan dan za Srbiju. Haškom tribunalu nije bilo dovoljno tri ipo miliona dokumenata koji su potvrdili da ratko Mladić nije počinio genocid. Haški tribunal nije ispunio osnovni cilj, a to je pomirenje u regionu. On je na žalost, samo produbio sukobe i zaoštrio odnose. Kako su prošli Srbi? Koliko njih je preminulo, a proces nije završemn. Pravo i pravda je nešto sa čim se tribunal nije vodio tokom procesa - komentarisao je Milićević.

Milićević potvrđuje da je izveštaj komisije dragocen i važan, gde dodaje da pravne i političke elemente, kada je u pitanju utvrđivanje genocida, treba odvojiti, jer pravni dokazuju da istog nije bilo.

- Izveštaj komisije je dragocen i značajan. Mnogo puta smo govorili o terminu "genocid", i treba uvek da se prisetimo rezolucije iz 1946. godine. Pravni elementi kažu da nije bilo genocida, i zato to treba odvojiti od politike. Rekli smo već da nije slučajno da je i sednica ali i suđenje generalu u isti dan. osuđen je neko samo zato što je branio i štitio svoj narod. Hag je želeo Miloševića, Mladića i Karadžića, i sada kada nemaju šta, oni pišu žalbu... - rekao je Milićević potom.

Povodom osnivanja još jedne naučne komisije, koja je istakla da genocida u Stebrenici nije bilo, Vujičić ističe da je genocid i pominjanje istog, strašno političko oružje.

- Ovo je druga naučna komisija, prvu je vodio Rafael Izraeli, a Gideon Grajf je prvi stručnjak za genocid i holokaust u Izraelu. I pošto znamo da je genocid sada strašno političko oružje, ovo je jako važno. Uskoro će se objaviti sadržaj ovog izveštaja - objasnio je Vujičić.

Vujičić dodaje, da će izveštaj baciti novo svetlo, a da će javnost biti zapanjena i šokirana sadržajem istog. On se dotakao i suđenja generalu ratku Mladiću, gde napominje, da u celokupnoj presudi, nešto duboko nije u redu, čemu svedoči i izjava predsednika veća.

Ovaj izveštaj koji je najavio Grajf, baciće novo svetlo, i mnogi će biti zapanjeni i šokirani, na koji način se ostvaruje međunarodna pravda. Kada govorimo o Mladiću, i presudi i ono što smo znali je to, da će neki postupiti po savesti i pravnoj nauci. Imali ste šokantnu presudu gde bošnjačka javnost slavi, a predsednik veća kaže da presuda nema veze sa pravdom. To je signal da nešto duboko nije u redu. To je beskurpulozno nametanja ležnog narativa o pojedinim događajima - rekao je Vujičić.