Tomić za PINK: Novakova pobeda i jubilej manastira Prohor Pčinjski daju POZITIVNU ENERGIJU pred početak pregovora u Briselu!

Aleksandra Tomić, predsednica skupštinskog Odbora za finansije i Veljko Nestorović, urednik na portalu Kosovo online, su za Novo jutro govorili o događajima koji su obeležili dan za nama, ali i o pregovorima koji će se održati Briselu, na koje predsednik Srbije danas putuje.

Povodom jučerašnjeg trijumfa Novaka Đokovića, Tomić ističe da je to, ne samo pobeda najboljeg tenisera na svetu, već i svojevrsna pobeda Srbije, koja je dala vetar u leđa i pozitovnu energiju, pred početak pregovora u Briselu.

- Oličenje uspeha naše države. Mi ga svojatamo kao našeg predstavnika koji pobeđuje u nemogućim uslovima. Sve što pogledate kao naše neuspehe u proteklih nedelju dana, sada u Novaku gledamo kao našu duhovnu pobedu, i mislim da je važno da Srbija shvati da smo sada država koja pobeđuje na mnogim poljima. Doživećemo i pobede u političkom smislu, koje imamo kao prošlost što nas vuče nazad, a danas imamo i početak pregovora u Briselu, i ovo je trenutak, kada svu tu pozitivnu energiju koju smo dobili i Novakovom pobedom i obeležavanje jubileja od 950 godina manastira Prohor Pčinjski, to je neka duhovna snaga da idemo dalje - objasnila je Tomić.

Tomić napominje da je jučerašnje obeležavanje 950 godina manastira Prohor Pčinski veoma važan dan za Srbe koji žive na tim prostorima jer je to kolevka srpske duhovnosti, kao što je Vasilije Ostroški za Crnu Goru.

- Mislim da je dobro što je srpska pravoslavna crkva na najvišem novou obeležila jubilej 950 godina manastira Prohor Pčinski. Možda manje građani znaju da je to kolevka duhovnosti, i da su na sve te crkve bili različiti udari, različitih ciljnih rupa, jer smo imali i udar posle Drugog svetskog rata od strane komunista. Pretvaranje manastira u ugostiteljske objekte, štale... jako je bilo teško održati taj prostor, i smatram da je jako važno za Srbe koji žive na tim prostorima. Srbi su uvek posećivali taj manastir, kao što je Vasilije Ostroški za Crnu Goru, to je Prohor Pčinski za Srbe. Jučerašnja podrška predsedniku Srbije i oreden jeste poruka da jedinstvo naroda mora da postoji, i to je od velikog značaja. I Novakova pobeda je značajna isto tako - nastavljala je Tomić.

Nestorović se takođe nadovezao na trijumf srpskog asa, dodavši da je mnogo lepo čuti našu himnu u Parizu.

- Nema ništa lepše nego čuti našu himnu u Parizu. Ono što je odlično za Novaka je ta njegova dupla pobeda, jer je sprečio Nadala da pobegne na 21 osvojeni trofej. Novak će ih stići na Vimbldonu, a i preteći, nadam se. Novak je pokazao da je mentalno najjači teniser. On gubi 2:0 i odjednom se čovek vrati, kao da nije gubio - dodao je Nestorović.

Nakon što su pogledali snimak kako Novak nakon meča poklanja reket jednom dečaku, Nestorović je otkrio da je dete tokom celog meča savetovalo Novaka, dodajući da je to "Mali Vajda".

- Taj mali što je dobio reket ga je sve vreme savetovao, da napada, vodi računa o kolenima, bekhendu, on je kao neki mali Vajda - komentarisao je Nestorović.

Povodom predsednikovog putovanja u Brisel, i razgovora sa Aljbinom Kurtijem, Nestorović napominje da se nemiri, provokacije i incidenti mogu očekivati, što je svojevrsno njegovoj politici.

Od Aljbina Kurtija ne možemo da očekujemo bilo šta konstruktivno, osim da provocira, pokušava da napravi incidente. Od kada je došao na vlast nije uradio ništa što je dogovoreno. On će da zaoštrava retoriku, videli smo kakav je haos bio zbog liturgije u hramu Hrista spasa. To pokazuje koliko im sve smeta što ima veze sa Srbima. Ono što više zabrinjava što nije bilo reakcije iz EU ili iz Vašingtona - rekao je Nestorović.