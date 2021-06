'Vulin je u pravu kada kaže da je to AKT IZDAJE'! SAGOVORNICI PINKA O HAPŠENJU OPERATIVACA: Nešto najstrašnije je kada si izdajnik u svojim redovima

Sagovornici Pinka ističu da mafija i kriminalni klanovi ne bi mogli da opstaju bez umešanosti policije, jer od operativaca dobijaju, kako logistiku, tako i sve neophodne informacije. Kako kažu, klupko se tek odmotava, što iziskuje i nova hapšenja.

O tome kolika je umešanost policije u mafiju, novinar Mladen Radulović podseća da je Radoju Zviceru neko dojavio da se sprema akcija hapšenja, nakon čega mu se gubi svaki trag.

Zvicer se normalno kretao do pre mesec dana, kada je uhapšen Kašćelan, a njemu je neko dojavio da se sprema akcija. Njega je neko pustio na slobodu, a tome može da se uđe u trag. Sada postoji informacija da je on sarađivao sa najvećim svetiskim službama. Vulin ,kada kaže da je to akt izdaje, u pravu je, jer je to nešto najstrašnije, kada si izdajnik u svojim redovima - nastavlja je Radulović.

Radulović se dotakao hapšenja inspektora Božidara Stolića, istakavši da odavanje informacija mafiji od strane operativaca može da bude opasna po sam tok istrage kao i porodice onih koji rade na istim.

- Znamo koliko je slučaj bio kompleksan jer su operativci jedni od drugih krili detalje. Postoje informacije da su najveće svetske policije pomogle Srbima da naprave optužnicu, i sada vidimo koliko je zastrašujuća ta informacija. U telefonima vrha klana su nađene slike operativaca iz MUP-a, a to govori koliko je bila jedna snažna, super tajna istraga - rekao je Radulović za Pink.

Radulović ističe da operativci, koji su sada uhapšeni predstavljaju šrafove, a da su ljudi koji su 'iznad njih' i dalje na slobodi.

- Postoje neke indicije po medijima, kažu da ima od 100 do 200 operativaca koji su iznad do sada uhapšenih, a to je nešto što Srbija mora da uradi i završi do kraja - nastavio je Radulović.

Predrag Jeremić, urednik portala Embargo, podvlači da mafija bez umešanosti policije ne bi postojala, jer su oni ključni za neophodne informacije potrebne klanovima sa kojima sarađuju.

- To je ta priča, došlo je do kadrovskih promena u policiji, ali nije urađena neka detaljna. Ima tu ljudi koji su radili pošteno, ali to odeljenje za krvne i seksualne delikte je i dalje pod sumnjom. Bez njih mafija ne bi bila to, ne i mogli da obavljaju bitne poslove, da imaju informacije. Znali su kada može da krene racija, ko ih cinkari, ko su insajderi, ko će ocinkariti to što rade. Ovo je trebalo mnogo ranije da se desi, jer istraga traje nekoliko meseci - objasnio je Jeremić.

Jeremić dodaje da dojave i dalje postoje, ali da se krug sužava, i da će uslediti još hapšenja.

- Smatram da je provera unutar policije trebala da se odradi pre hapšenja, jer njima možda neko i dan danas dojavljuje, i gde su dokazi, ko se traži, i ostalo. Klupko se odmotava, klupko je konačno krenulo nizbrdo - dodao je Jeremić.

Jeremić napominje da mafija smišljeno bira operativce sa kojima će sarađivati, kako bi potencijalno izvukli neku korist kasnije.

- Mera kvaliteta nekog inspektora je bila koliko on ima dodira sa ljudima na ulici. Jedan inspektor je to morao da zna, međutim, posle mnogo godina se taj odnos promenio, i onda su oni počeli da rade za mafiju. Ulaznice su bile da rade kao obezbeđenje, a oni su njih birali, tako što su birani oni uticajni - rekao je Jeremić.