STANISAVLJEVIĆ POVODOM BORBE PROTIV NASILJA NAD STARIMA: Potrebno je OSVETLITI taj nevidljivi problem - FINANSIJSKI VID JE NAJČEŠĆE ZASTUPLJEN

Nataša Stanisavljević, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu i Aleksandar Seničić iz JUTE, povodom međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starima govorili su o osvetljenju tog problema, kao i o putovanjima, ali i kakve pogodnosti i olakšice možemo očekivati od pojedinih zemalja u koje putujemo.

Stanisavljević ukazuje na to, da je potrebno osvetliti taj problem, jer je, kako kaže to jedan najnevidljiviji vid nasilja. Ona dodaje da je važno osnažiti stara lica, jer kako dodaje, pojedine starije osobe ne mogu da prepoznaju kakvi su vidovi nasilja koje eventualno trpe.

- Pokazujemo brigu o najstarijim sugrađanima i to je najvažnije. Danas govorimo o borbi protiv nasilja nad starijima, ali to ne treba da se spominje samo danas, već tokom cele godine. Finansijsko nasilje je jedno od najkrupuloznijih i najsurovijih, jer su to ljudi koji više nemaju moć, a ta stara lica su nekada brinula o tim mladima - istakla je Stanisavljević.

Stanisavljević ističe, da Beograd, kao odgovoram grad, želi da pruža podršku starijim osobama. Ona otkriva da će se pokrenuti i program namenjen isključivo za stare, dodavši da su žene uglavnom ciljna grupa koja trpi nasilje.

- Postoji jedno priznanje, i kažu da je to nasilje jedna najčuvanija tajna. Dakle, shvatamo koliko je to često. Važno je da stariji shvate kome mogu da se jave. Prema istraživanju, 19 odsto starijih osoba jeste doživelo neku vrstu nasilja. Nasilje može biti fizičko, prihičko, finansijsko...

KORONAVIRUS I PUTOVANJA

Seničić ističe da trenutno slobodno možemo da putujemo u četiri države. BiH, Severna Makedonija, Albanija i Crna Gora jesu zemlje koje ne traže nikakve dokumente kada putujemo ovog trenutka. On ističe da Crna Gora pokriva i troškove, u slučaju zaražavanja u trenutku letovanja.

- Jedinstveni protokol o kome se priča, nikako da se uspostavi. Moramo da pratimo, savet je da se svakako prati sajt nacionalne turističke organizacije države u koju se putuje - savetovao je Seničić.

Seničić podseća da ono što je nama najznačajnije je da sve zemlje koje su turističke, a zanimljive za Srbiju, prihvataju sve vakcine.

- Pričali smo da će politika imati značajnog uticaja, pojavila se informacija da će Evropska komisija prihvatiti vakcinu Sputnjik i da ćemo na taj način rešiti taj porblem. I politika i finansijski aspekt utiču na to koje se vakcine gde prihvataju. bez obzira što je kineska vakcina prihvaćena, mi imamo situaciju da to još nije tako, i da neke zemlje ne prihvataju. Francuska je jedna od zemlja, a Kipar takođe, ali on je kasnije prihvatio. Dakle, sputnjik još nije dobio odobrenje svetske zdravstvene organizacije, i u mnogim zemljama je to problem - istakao je Seničić.