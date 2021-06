U zgradi Evropske službe za spoljne poslove u Briselu održan je trilateralni sastanak predstavnika Beograda i Prištine sa evropskim posrednicima.

Delegaciju Beograda predvodio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a prištinsku stranu premijer privremenih institucija Aljbin Kurti, dok su EU predstavljali šef diplomatije Žozep Borelj i specijalni predstavnik za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak.

I am hosting a new meeting of the High Level Belgrade-Pristina Dialogue today with President @predsednikrs and Prime Minister @albinkurti.



The Dialogue and its outcome is the path to the European future of both sides. Meanwhile, it brought important results for their citizens. pic.twitter.com/oZ3lOgxZTl