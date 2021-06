ĐURIĆ: IZGRADNJA NOVOG MOSTA JE STRATEŠKI VAŽAN PROJEKAT ZA RAZVOJ NOVOG SADA

Pred današnju sednicu Skupštine Grada Novog Sada novinarima se obratio zamenik gradonačelnika Novog Sada Milan Đurić koji je istakao da će na sednici biti razmatrano više važnih tačaka koje se odnose na razvoj grada od kojih je jedna od najvažnijih usvajanje planskog dokumenta koji će omogućiti izgradnju mosta u produžetku Bulevara Evrope sa pristupnim saobraćajnicama.

- To je projekat koji ima nacionalni značaj. Položaj mosta je u skladu sa važećim Prostornim planom Grada Novog Sada, kao i sa svih sedam prethodno usvojenih generalnih planova Grada Novog Sada, a ideja o tom mostu i trasi saobraćajnog pravca koji sada nazivamo Bulevar Evrope datira još iz 1951. godine - izjavio je Milan Đurić i dodao:

- Opravdanost njegove izgradnje najbolje pokazuju statistički podaci od prošle godine koji govore o tome da naš grad raste, ima preko 350.000 stanovnika i oko 120.000 registrovanih vozila i ovakav rast zahteva i četvrti most koji će omogućiti rasterećenje najopterećenijeg putnog pravca u gradu, od Mosta slobode do Železničke stanice, duž Bulevara oslobođenja. Sve raskrsnice na tom potezu su pod velikim saobraćajnim pritiskom. Takođe, most će povezati državne puteve, Srem, Mačvu, Posavinu i Semberiju sa Bačkom i olakšati stanovnicima ovih regija pristup Novom Sadu i povezaće se sa Fruškogorskim koridorom.

Kako kaže, most će se graditi u produžetku Bulevara Evrope, ići će preko Šodroša i Ribarskog ostrva, do obilaznice u Sremskoj Kamenici. Povezaće uličnu mrežu Novog Sada sa sremskom stranom, kao i međunarodni put E-75 sa budućim Fruškogorskim koridorom.

- Na ovom projektu se ubrzano i aktivno radi i sa kineskim partnerima, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je već potpisalo Memorandum na osnovu kojeg je započeta izrada tehničke dokumentacije. Generalni projekat je završen i na njega je republička Reviziona komisija dala pozitivno mišljenje. Ukupna dužina mosta sa navoznim rampama iznosi 2,4 km a poprečni profil mosta čine dva kolovoza sa po dve saobraćajne trake i obostrane pešačke i biciklističke staze i ovo će biti prvi most koji će imati izvanrednu biciklističku infrastrukturu - rekao je Đurić.

Zamenik gradonačelnika Milan Đurić je tom prilikom govorio i o drugoj izuzetno važnoj tački današnje sednice, odnosno o usvajanju Odluke da se proda 126.085 m2 zemljišta, u radnoj zoni Sever IV, „CTP Investu Beograd“ za potrebe realizacije investicije japanskog giganta „Nidek“ koja pravi elekro-motore, a na osnovu čega će Grad Novi Sad prihodovati skoro 600 miliona dinara.

On je objasnio da će pogon u Srbiji biti jedan od najvećih proizvodnih centara japanske kompanije u Evropi, gde će godišnja proizvodnja biti između 200.000 i 300.000 jedinica, do 2023. godine.

- Dolazak svetskog brenda, giganta, predstavlja istorijsku prekretnicu za Novi Sad. Japanska kompanija zaposliće nekoliko stotina radnika samo u prvoj fazi svog investicionog ciklusa. Takve investicije imaju nesagledivo velik značaj jer zahvaljujući prihodima na zarade i od poreza na imovinu gradimo nove puteve, vrtiće i škole. Očekujem da će u narednim mesecima na toj lokaciji već započeti gradnja poslovnih hala za potrebe proizvodnih pogona – rekao je Đurić.

Autor: